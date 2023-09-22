Özgür Çelik kimdir? CHP İstanbul İl Başkanı adayı oldu!

Halk TV'nin haberine göre; CHP'de kongre süreci devam ediyor. İstanbul İl Kongresi'nin ise 8 Ekim'de yapılması planlanıyor. İstanbul İl Başkanlığı'na CHP İBB Meclis Üyesi Selçuk Sarıyar ve Cemal Can Polat'ın adı geçmeye devam ederken ilk resmi aday belli oldu.Bahçelievler'de genel merkez ekibine karşı ezici çoğunlukla yeniden ilçe başkanı seçilen Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı adayı oldu.Çelik, yarın saat 14.00'de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapacağı toplantıda adaylığını açıklayacak. Halktv.com.tr'ye konuşan Çelik, "Şu anlık detay vermeyim, yarın gereken açıklamayı yapacağım" dedi.