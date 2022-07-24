Ozan Kabak'tan Galatasaray'a sıcak para!

Galatasaray'a milli yıldız Ozan Kabak'tan müjde geldi.Sarı kırmızıların altyapısında yetişen genç oyuncu Hoffenheim'a transferi sonrası Galatasaray'a para kazandırdı.Hoffenheim, Schalke 04'ten kadrosuna kattığı Ozan Kabak için 7 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.Milli futbolcu "Çok mutluyum. Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden birisi ve özellikle genç oyuncuları geliştirme konusunda mükemmel bir üne sahip" ifadelerini kullandı.Galatasaray, altyapısından çıkardığı oyuncu için bu transferden dolayı, yetiştirme bedeli olarak 350 bin Euro alacak.