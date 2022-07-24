Ozan Kabak'tan Galatasaray'a sıcak para!

Ozan Kabak, 7 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'a transfer oldu. Galatasaray, altyapısında yetişen milli oyuncu için 350 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.

Haber; Sabah
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Ozan Kabak'tan Galatasaray'a sıcak para!
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24 Temmuz 2022 11:33
Galatasaray'a milli yıldız Ozan Kabak'tan müjde geldi.

Sarı kırmızıların altyapısında yetişen genç oyuncu Hoffenheim'a transferi sonrası Galatasaray'a para kazandırdı.

Hoffenheim, Schalke 04'ten kadrosuna kattığı Ozan Kabak için 7 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

Milli futbolcu "Çok mutluyum. Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden birisi ve özellikle genç oyuncuları geliştirme konusunda mükemmel bir üne sahip" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, altyapısından çıkardığı oyuncu için bu transferden dolayı, yetiştirme bedeli olarak 350 bin Euro alacak. 

 
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