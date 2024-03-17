Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint Gilloise takımını toplamda 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos, Lille gibi takımlar bulunurken İsviçre'de yapılan kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Oylmpiakos takımı oldu. İsmail Kartal ve öğrencileri çeyrek finalde rakibini kupanın dışında bırakarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki Konferans Ligi Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin oynayacağı iki maçın tarihi….



OLYMPİAKOS FENERBAHÇE - MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos takımı oldu. Konferans Ligi çeyrek final maçları iki maç üzerinden oynanacak.



Olympiakos Fenerbahçe eşleşmesinde ilk mücadele 11 Nisan Perşembe günü rövanş maçı ise 18 Nisan'da oynanacak.



UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı cezası verildiğini açıkladı.



UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)



Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe



Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)



Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)



FİNAL MAÇI MAYIS'TA OYNANACAK



UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından yarı finale kalacak son 4 takım belli olacak.



Yarı final kazananları, adını finale yazdıracak. Konferans Ligi finali 29 Mayıs tarihinde Yunanistan'da bulunan Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

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