Haber Tarihi: 17 Mart 2024 13:21 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 13:21

Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu. Olympiakos - Fenerbahçe eşleşmesinde kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertli futbolseverler ise Süper Lig'de zirve mücadelesi devam ederken bir yandan karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağını merak ediyor. Peki Konferans Ligi çeyrek final Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, mücadelenin takvimine ilişkin bilgiler…

Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
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Sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint Gilloise takımını toplamda 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos, Lille gibi takımlar bulunurken İsviçre'de yapılan kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Oylmpiakos takımı oldu. İsmail Kartal ve öğrencileri çeyrek finalde rakibini kupanın dışında bırakarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki Konferans Ligi Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin oynayacağı iki maçın tarihi….

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE - MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos takımı oldu. Konferans Ligi çeyrek final maçları iki maç üzerinden oynanacak.

Olympiakos Fenerbahçe eşleşmesinde ilk mücadele 11 Nisan Perşembe günü rövanş maçı ise 18 Nisan'da oynanacak.

UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı cezası verildiğini açıkladı.

UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe

Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)

Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)

FİNAL MAÇI MAYIS'TA OYNANACAK

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından yarı finale kalacak son 4 takım belli olacak.

Yarı final kazananları, adını finale yazdıracak. Konferans Ligi finali 29 Mayıs tarihinde Yunanistan'da bulunan Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.
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