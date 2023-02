Ökkeş Elmasoğlu kimdir, hangi partiden? Hatay Erzin Belediye Başkan Ökkeş Elmasoğlu kimdir, nereli?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye 6 Şubat'ta iki büyük yıkıcı depremle sarsıldı. 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerde enkaz arama kurtarma çalışmaları bölgelerde hala devam ediyor. Deprem nedeniyle büyük hasar alan illerden birisi ise Hatay oldu.Binlerce kişinin öldüğü ve evlerin enkaza döndüğü Hatay'da tek bir ilçede herhangi bir bina yıkılmadı, can kaybı veya yaralanma olmadı.Hatay'ın Erzin ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu TV5 televizyonunda sunucu Mustafa Mehdigil'e Hatay'daki son duruma ilişkin bilgi verdi. Elmasoğlu, Erzin ilçesinde herhangi bir can kaybı ve herhangi bir yıkım olmadığını açıkladı.Elmasoğlu, sarsıcı ve büyük bir deprem olduğu halde bölgede neden bir yıkım olmadığı ile ilgili şöyle konuştu:"Birincisi ben kendi adıma benim dönemimle ilgili söyleyeyim, ben herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim. Bazen de kızdılar bir belediye başkanı olarak bana ben bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. "Senden başka doğru adam yok mu" dediler. Hatta birisi üç ay geçmişti seçildikten sonra, uzaktan da bir akrabamız gelir ya dedi bize işte ceza yazılmış, kaçak inşaattan şudur budur dedi.Ben de yapabileceğim bir şey yok dediğim zaman işte "Türkiye'nin tek doğrusu sen misin" dediler aynı kelimeleri söyledi, bu kelimeleri kulağımla duydum.Kendi adıma çok vicdanım rahat, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik ama vatandaşımız tabii buna izin vermezseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapan var. Kaçak inşaattan ceza yazdığımız kesimler ama bir şekilde duyulduğu zaman bu insanlar kaçak yapılaşmanın önünü yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada kesebiliyorsunuz. En azından kendi adıma bir sorumluluk duymuyorum baktığınız zaman.Öncelikle vatandaşımızın buna bakış açısını değiştirmemiz lazım yani her gelen yüzlerce kişi geliyor. Çünkü daha önce böyle olmuş siyasette. Benim buna bir şekilde müsamaha göstermem mümkün değil. Eğer böyle bir şey de olursa ben bunun gereğini yaparım diye çok açık yüreklilikle söylüyor ve siyaseti buna karıştırmamaya çalışıyorum. İnsanlarla da birçok kişiyle de kötü olduk bu nedenle.Depremden üç - beş gün öncesinde bir vatandaşımız selam verdi, ben selam verdim. Biliyorum biraz sıkıntılı olduğunu. Hayırdır dedim bir şey mi var? Sen biliyorsun dedi, 'hayırdır' dedim "Sen benim binayı yaptırmadın dedi. Başka yerlerde yapıldı şudur budur ben dedim kimseye izin vermedim dedim bu konuda. Varsa da biz cezasını yazdık gerekeni yaptık diye insanlar bu şekilde alışmışlardı, yani ben onlara da bir şey diyemiyorum."1979 yılında Erzin'de doğan Ökkeşilk, orta ve lise eğitimini Erzin'de tamamladıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Avukatlık staj sonrasında vatani görevini tamamlayan Elmasoğlu deneyim kazanmak için bir süre İstanbul'da avukatlık yatıktan sonra, 2005 yılında doğduğu ve çok sevdiği memleketi Erzin'e dönerek mesleğine burada devam ettirme kararı aldı. 2005 yılından bu yana Erzin'de ikamet etmekte ve serbest avukatlık yapmaktadır. Bir süre Erzin Belediyesinin de avukatlığını üstlenmiştir. Ökkeş Elmasoğlu evli olup, iki kız çocuğu babasıdır. Geçmiş dönemlerde Erzin Kent Konseyi Başkanlığı da yapan Elmasoğlu, halen Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi olup, 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu Üyeliği'nde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ve halkın büyük desteğiyle Belediye Başkanı seçildi.