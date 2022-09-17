Okay oynamadı, Bromwich kazanamadı!

İngiltere Championship 11. hafta mücadelesinde West Bromwich, deplasmanda Norwich ile karşılaştı.



Carrow Road'da oynanan mücadele 1-1 eşitliklw sona erdi. Konuk ekibin golü 9. dakikada Dara O'Shea kaydederken, Norwich beraberlik golünü 68. dakikada Sam Bryam'ın attığı golle buldu.



West Bromwich'de Okay Yokuşlu kadroda yer almasına rağmen maç süre alamadı.



Alınan bu sonucun ardından West Bromwich üst üste 5. maçından da galibiyet çıkaramadı ve puanını 10'a çıkardı. Norwich ise 20 puanla liderlik yarışında yara aldı.



Ligin bir sonraki haftasında West Bromwich, Swansea City ile karşılaşacak. Norwich ise Blackpool'a konuk olacak.





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