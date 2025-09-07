Okan Buruk'tan transfer yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW'da açıklamalarda bulundu.
Başarılı teknik adam, transfer için gelen soruya cevap verdi.
Kalan 5 günde ligde kullanmak için yeni transfer yapacak mısınız, düşünüyor musunuz?
"Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok, direkt oyuncu arayışımız yok. Bir anda isteyebileceğimiz, fırsat çıkabilir. Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız."
Başarılı teknik adam, transfer için gelen soruya cevap verdi.
Kalan 5 günde ligde kullanmak için yeni transfer yapacak mısınız, düşünüyor musunuz?
"Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok, direkt oyuncu arayışımız yok. Bir anda isteyebileceğimiz, fırsat çıkabilir. Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız."