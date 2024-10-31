Okan Buruk, Guardiola'yı bile solladı!

Galatasaray'ın son dönemdeki başarılı performansı, Okan Buruk'a yeni bir unvan daha kazandırdı. Takımın başında üçüncü sezonunu geçiren genç hoca, 2.59 ile Avrupa'nın puan ortalaması en yüksek teknik adamı olarak Pep Guardiola gibi bir ismi bile geride bıraktı.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Guardiola'yı bile solladı!
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31 Ekim 2024 10:06
Son güncelleme 31 Ekim 2024 10:07
Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon da yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılıların başarılı performansı, Okan Buruk'a yeni bir unvan daha kazandırdı.

Takımın başında üçüncü sezonunu geçiren genç hoca, Avrupa'nın puan ortalaması en yüksek teknik adamı oldu. Cim Bom, Buruk yönetiminde 84 maça çıktı. Bu süreçte 70 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi alan Galatasaray, 218 puan topladı.

MAÇ BAŞINA 2.59 ORTALAMA

Başarılı çalıştırıcının puan ortalaması ise maç başına 2.59 oldu. Türkiye ve Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında Buruk'tan iyisi yok. Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde 102 lig maçında 257 puan toplayan Pep Guardiola, 2.52 ortalama yakalamıştı.

İspanyol hocanın, Barcelona'nın başında olduğu dönemdeki ortalaması ise 2.45'ti. Bu alanda üçüncü sırada yer alan isim ise, Manchester United'ın geçtiğimiz günlerde görevine son verdiği Erik ten Hag. 54 yaşındaki teknik adam, Ajax'ı çalıştırırken 2.45'lik ortalama elde etmişti. 

 
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