Öğretmenler grev mi yapıyor? Öğretmenler neden grevde?

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası başta olmak üzere, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ile KESK, HÜR-SEN, BASK, ASİM-SEN, 13 Ocak'ta grev kararı aldı. 2025 memur zammına yapılan yüzde 11,54 zammı yeterli bulmayan öğretmenler, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü 1 gün boyunca görev yapmayacak. Yapılan açıklamada, "Ülkede, yüzde 11,54 zam açıklaması sefalet ve rezalet ücret dayatmasıdır" ifadeleri kullanıldı. Peki, 13 Ocak 2025 Pazartesi okullar tatil mi?

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında memur ve emekli maaş zammı netleşti. Memur maaşlarına Ocak-Temmuz 2025 dönemi için geçerli olmak üzere yüzde 11,54 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ise aynı dönem için yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Yapılan zamlar çoğu memur ve emekli için az bulundu.

Memur zammına yapılan zam oranı sonrasında memur ve sendikalar tepki olarak iş bırakma kararı aldı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun çağrısıyla öğretmenler 13 Ocak 2025 Pazartesi günü 1 günlük iş bırakacak.

Eylem, konfederasyona bağlı tüm sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek. Öğretmenler ile birlikte kamu çalışanlarının eyleme geniş bir katılım sağlaması bekleniyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, KESK, BASK, HÜR-SEN ve ASİM-SEN olarak adlandırılan sendikalara bağlı öğretmenlerin greve gitmesi sonrasında okulların 13 Ocak'ta tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz.

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İş bırakma kararına ilişkin konfederasyondan yapılan açıklama şöyle:

"Bizler, ASİM-SEN, BASK, HÜR-SEN Konfederasyonu, KESK ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonları ve sendikaları olarak, üyelerimiz ve tüm kamu çalışanlarımızın ücretlerinin, diğer ekonomik ve özlük haklarının her geçen yıl, onurlu insanca yaşanacak bir gelir düzeyinden ve güvenceli çalışma yaşamından uzaklaşıp, açlık ve sefalet düzeyine doğru sürüklenmesine karşı bir araya geldik.

Son olarak, maaşlarımızın belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan TÜİK'in yıllık enflasyonu, yüzde 44,38 olarak kamuoyuna açıklaması, yaşadığımız çarşı, pazar ve mutfak enflasyonundan ne kadar uzak durduğunun en önemli kanıtıdır.

Bizler, gerçeği ve bilimi ters yüz eden bu siyasal illüzyona ve sefalet ücret dayatmasına boyun eğmeyeceğiz. Bu doğrultuda, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisinin yaşam şartlarını her geçen gün daha da katlanılmaz kılan; vergide adaletsizliğe, TÜİK'in siyasal manipülasyona dayalı rakamlarına, gerçek grevli toplu sözleşme yasası ile emekçilerle masaya oturmak varken, tüm ipleri siyasi iktidarın eline veren sahte sendika yasasına, bizleri kayıt dışı çalıştırma mantığına mahkum eden, ek ve yan ödemelerimizin taban ve emekli aylıklarımıza dahil edilmediği ve bu sebeple emekli aylıklarımızda yüzde 55'e varan kayıplarımıza karşı; 13 Ocak Pazartesi günü, üretimden gelen gücümüzü kullanarak, tüm iş yerlerimizde iş bırakıyor ve siyasi iktidarı uyarıyoruz.

Bilimsel verilerle yapılan çalışmalarda, yıllık enflasyonun yüzde 90'larda gerçekleştiği bir Ülkede, yüzde 11,54 gibi zam açıklaması sefalet ve rezalet ücret dayatmasıdır. Bu durum karşısında siyasi iktidarı, kamu emekçileri ve onların temsilcisi durumunda olan bizler ile tekrar gerçek bir toplu sözleşme masasına oturmaya ve onurlu, insanca yaşanacak bir zammı 15 Ocak tarihine dek taleplerimiz doğrultusunda hayata geçirme noktasında uyarıyoruz."

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