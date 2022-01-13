OGM Ormanspor ikinci maç öncesi avantajı kaptı!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, İspanya'nın Valencia Basket takımı ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi OGM Ormanspor 68-66 kazandı.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: AJelena Smiljanic (Sırbistan), Pavel Fuska (Slovakya), Goran Stojancevic (Bosna Hersek)
OGM Ormanspor: Robinson 23, Lucet 10, Sevgi Uzun 16, McCowan 12, Nazlı Gökdemir 2, Meltem Avcı 2, Nilay Kartaltepe 3
Valencia Basket: Ouvina 10, Alen 15, Casas 4, Gil 10, Guelich 10, Segura, Salvadores, Romero 9, Davis 8
1. Periyot: 12-26
Devre: 29-35
3. Periyot: 54-51
Mücadeleyi OGM Ormanspor 68-66 kazandı.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: AJelena Smiljanic (Sırbistan), Pavel Fuska (Slovakya), Goran Stojancevic (Bosna Hersek)
OGM Ormanspor: Robinson 23, Lucet 10, Sevgi Uzun 16, McCowan 12, Nazlı Gökdemir 2, Meltem Avcı 2, Nilay Kartaltepe 3
Valencia Basket: Ouvina 10, Alen 15, Casas 4, Gil 10, Guelich 10, Segura, Salvadores, Romero 9, Davis 8
1. Periyot: 12-26
Devre: 29-35
3. Periyot: 54-51