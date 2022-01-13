OGM Ormanspor ikinci maç öncesi avantajı kaptı!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, İspanya'nın Valencia Basket takımını 68-66 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor ikinci maç öncesi avantajı kaptı!
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13 Ocak 2022 23:20
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, İspanya'nın Valencia Basket takımı ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi OGM Ormanspor 68-66 kazandı.

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: AJelena Smiljanic (Sırbistan), Pavel Fuska (Slovakya), Goran Stojancevic (Bosna Hersek)

OGM Ormanspor: Robinson 23, Lucet 10, Sevgi Uzun 16, McCowan 12, Nazlı Gökdemir 2, Meltem Avcı 2, Nilay Kartaltepe 3

Valencia Basket: Ouvina 10, Alen 15, Casas 4, Gil 10, Guelich 10, Segura, Salvadores, Romero 9, Davis 8

1. Periyot: 12-26

Devre: 29-35

3. Periyot: 54-51

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