OGM Ormanspor evinde Antalya'yı yendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 84-63 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor evinde Antalya'yı yendi
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03 Nisan 2022 15:57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 84-63 yendi.

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Burak Yılmaz, Yiğit Emre Şimşek, Muzaffer Vardarlı

OGM Ormanspor: Robinson 13, Sevgi Uzun 12, McCowan 13, Damla Gezgin 14, Meltem Avcı 2, Gökşen Fitik 19, Nazlı Bircan Gökdemir, Lucet 11

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 12, Davis 8, İlsu Darıcıoğlu 6, Nared 22, Dubrovina 5, Candide Öztürk, Sera Özelçi, Öykü Taşkın 3, Yurkevichus 7

1. Periyot: 28-21

Devre: 49-38

3. Periyot: 61-49

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