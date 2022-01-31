Ocak ayının gol kralı Emre Akbaba!

Ocak ayının en golcü ismi Emre Akbaba oldu...



Alanya'da kiralık olarak oynayan tecrübeli oyuncu, bu ay 6 gol attı ve 50 dakikada bir ağları sarsarak ocak ayının en çok gol sevinci yaşayan ismi oldu.



Emre, Bayern'in süper starı Lewandowski'yi de geride bıraktı. Emre 1. sırada Lewa ise 4 golle, 11. basamakta.



