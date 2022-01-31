Ocak ayının gol kralı Emre Akbaba!

Galtasaray'dan sezon başında eski takımı Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak transfer olan Emre Akbaba, formu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Ocak ayının gol kralı Emre Akbaba!
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31 Ocak 2022 11:59
Ocak ayının en golcü ismi Emre Akbaba oldu...

Alanya'da kiralık olarak oynayan tecrübeli oyuncu, bu ay 6 gol attı ve 50 dakikada bir ağları sarsarak ocak ayının en çok gol sevinci yaşayan ismi oldu.

Emre, Bayern'in süper starı Lewandowski'yi de geride bıraktı. Emre 1. sırada Lewa ise 4 golle, 11. basamakta. 

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