Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı

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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Nilsu Berfin Aktaş oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında Ankara'da doğmuştur. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Aktaş, 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından söz ettirmiştir.Oyunculuk kariyerinde ünlü markaların reklam reklam filmlerinde rol aldı. ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' projesinde Gökçe karakterine hayat verdi. 2021 yılında Benim Hayatım dizisinde yer alan Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde yeni dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i olarak izleyiciyle buluşacak.