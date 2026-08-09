Haber Tarihi: 09 Ağustos 2026 23:32 -
Güncelleme Tarihi:
09 Ağustos 2026 23:32
Netflix fiyat tablosu Paket fiyatları!
Netflix paket fiyatları şeklinde abonelik ücretinin merak edildiği günlerin içindeyiz. Özellikle koronavirüs döneminde Netflix abonelik ücreti ne kadar?, Netflix nasıl alınır gibi bir çok araştırma yapılıyor. Netflix üyelik fiyatı ne kadar? Bu bilgi gizli bir bilgi değil ve sizler için tüm detaylarıyla anlattık. Özellikle kaç para olduğuna dair çeşitli bilgiler neticesinde alınan bilgiler ne kadar ve kaç para olduğunu bizlere anlattı. Netflix nasıl izlenir konusuna ilişkin bilgileri derledik. Ünlü dizi film yayın platformu Netflix nasıl izleni? Abonelik fiyatları konusunda doğru bilgilendirmeyi yapıldı. Netflix'den hangi diziler yayınlanacak? İşte sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Netflix hakkında tüm merak edilenler...
Netflix abonelik ücreti merakı konusunda kafadaki soru işaretlerini giderici Netflix resmi olarak nasıl alınır sorusunun cevabını değerlendirdik. Bu gelişmeler ışığında detaylandırmalara bakarak siz de Netflix abonelik ücretini kesenize göre belirleyebilirsiniz. Netflix kaç para sorusuna yönelik fiyat bilgilendirmesini haberimizde bulabilirsiniz. Konuyla ilgili yapılan kaç para Netflix üyelik ne kadar bilgileri ile donatılmış haberimizde bütün detaylar bulunuyor. Ünlü dizi ve film yayın platformu Netflix nasıl izlenir konusunda bir çok cevap var. Bunlar bilgisayar, akıllı telefon, tablet, smart tv uygulaması vb. şeklinde sıralanabilir. Nasıl izleneceği ve aylık abonelik bilgilerinin yer aldığı bilgilendirme metinlerini takip ederek siz de abone olabilirsiniz. Çok sayıda dizi hayranları Netflix izleme yollarını araştırmaya devam ediyor. Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan diziler hangileridir?. İşte Netflix hakkında tüm bilgiler...
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NETFLİX NEDİR?
Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor. NETFLİX ÜCRETİ NE KADAR?
Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.
Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir? Netflix, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Temel Plan için aylık 63,99 TL, Standart Plan için aylık 97,99 TL, Özel Plan içinse aylık 130,99 TL ödenmesi gerekiyor. Netflix'ten zam açıklaması
Zam hakkında Netflix'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"- Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır.
- Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız."
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