Haber Tarihi: 16 Aralık 2023 10:46 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 10:46

Nefes: Yer Eksi İki konusu nedir? 2023 Nefes: Yer Eksi 2 izle

Başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat'ın yer aldığı Nefes Yer Eksi'nin galası gerçekleştirildi. Peki, Nefes Yer Eksi İki konusu nedir? Nefes Yer Eksi 2 oyuncuları kimler? İşte Nefes Yer Eksi 2 izleme detayları...

Nefes: Yer Eksi İki konusu nedir? 2023 Nefes: Yer Eksi 2 izle
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TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filminin galası önceki akşam gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu'nun yaptığı, 15 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren sinema Nefes: Yer Eksi İki filminin dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu haberimizde...

NEFES: YER EKSİ İKİ KONUSU NEDİR?

1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen "Nefes - Yer Eksi İki", hikayeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikte bir karakolun komutanıdır. Tatlı sert emir komuta yönetimi, pratik zekası ve adil tavırları ile altları ve üstleri tarafından sevilen Tayfun Yüzbaşı'nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.

NEFES: YER EKSİ İKİ OYUNCULARI KİMLER?

Murat Yıldırım - Tayfun Yüzbaşı
İlker Aksum - Gazeteci Ufuk
Şahin Kendirci - Salman
Arda Anarat - Onbaşı Ali
Eren Hacısalihoğlu - Astsubay Oktay
Cezmi Baskın - Şehmuz Ağa
Erdal Cindoruk - Taksici Behçet
Burak Sergen - Metin Paşa
Begüm Akkaya - Meryem
Bestemsu Özdemir - Şebnem
Yasin Çam - Er Ramazan
Rıdvan Aybars Düzey - Üsteğmen Selçuk
Bulut Akkale - Teğmen Cevdet
Doğanay Ünal - Onbaşı Himmet
Emrah Doğan - Teğmen Erdal
Eyüp Kan
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