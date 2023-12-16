Nefes: Yer Eksi İki konusu nedir? 2023 Nefes: Yer Eksi 2 izle

TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filminin galası önceki akşam gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu'nun yaptığı, 15 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren sinema Nefes: Yer Eksi İki filminin dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu haberimizde...



NEFES: YER EKSİ İKİ KONUSU NEDİR?



1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen "Nefes - Yer Eksi İki", hikayeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikte bir karakolun komutanıdır. Tatlı sert emir komuta yönetimi, pratik zekası ve adil tavırları ile altları ve üstleri tarafından sevilen Tayfun Yüzbaşı'nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.



NEFES: YER EKSİ İKİ OYUNCULARI KİMLER?



Murat Yıldırım - Tayfun Yüzbaşı

İlker Aksum - Gazeteci Ufuk

Şahin Kendirci - Salman

Arda Anarat - Onbaşı Ali

Eren Hacısalihoğlu - Astsubay Oktay

Cezmi Baskın - Şehmuz Ağa

Erdal Cindoruk - Taksici Behçet

Burak Sergen - Metin Paşa

Begüm Akkaya - Meryem

Bestemsu Özdemir - Şebnem

Yasin Çam - Er Ramazan

Rıdvan Aybars Düzey - Üsteğmen Selçuk

Bulut Akkale - Teğmen Cevdet

Doğanay Ünal - Onbaşı Himmet

Emrah Doğan - Teğmen Erdal

Eyüp Kan

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