Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA'de playoff eşleşmeleri belli oldu!

Golden State Warriors'ı uzatmada 117-112 mağlup eden Memphis Grizzlies, play-off'a yükselen son takım oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Golden State Warriors'ı uzatmada 117-112 mağlup eden Memphis Grizzlies, play-off'a yükselen son takım oldu.

Lig konferanslarında play-off'a kalacak son dört takımı belirleyen play-in turnuvası, Golden State Warriors-Memphis Grizzlies mücadelesiyle tamamlandı.

Grizzlies, normal süresi 99-99 tamamlanan karşılaşmayı uzatmada kazanarak Batı Konferansı'nda play-off vizesi alan 8. ekip oldu.

Ja Morant'ın 35 sayı, 6 asist ve 6 ribauntluk performansı ile Dillon Brooks'un 14, Grayson Allen'ın da 12 sayılık katkıları Grizzlies'ı galibiyete taşıdı.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 39 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve Andrew Wiggins'in 22 sayı, 10 ribaunt, 2 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.

2016-2017 sezonunun ardından ilk kez play-off'a katılma hakkı elde eden Grizzlies, Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşti.

NBA'DE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal