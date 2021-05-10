Derbi öncesi sahaya çıktığı son üç maçta 4 kez ağları sarsan Georges-Kevin N'Koudou, yaşadığı sakatlığın ardından sahaya dönüş hazırlıkları yapıyor.



Galatasaray karşısında özellikle gol bölgelerinde zorlanan siyah-beyazlılarda N'Koudou'nun fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başlaması sevinçle karşılandı.



Antrenmana düz koşu ile start veren Fransız yıldız, daha sonra kondisyon ve topla koordinasyon çalışması yaptı. N'Koudou, gerekirse riske edilecek ve iğne ile Karagümrük maçında oynayacak.



Teknik direktör Sergen Yalçın da sağlık ekibine talimat vererek talebesinin karşılaşma gününe kadar hazır hale getirilmesini istedi.



