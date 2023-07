Muharrem ayı ilk gün, gecesi yapılacak ibadetler 2023 | Muharrem ayında çekilecek tesbihler ve zikirler, ilk gün ne yapılmalı?

Facebook için en Özel hicri yılbaşı mesajları ve en güzel hicri yılbaşı smsleri ile sevdiğiniz insanları mutlu edin. Her yıl kutlanan, dua ve ibadetler ile geçen resimli hicri yılbaşı vesilesi ile en güzel mesajı ve sözleri bir arada derledik. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2023 resimli hicri yılbaşı mesajları...Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessâlatü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîm. El-hayyül kerîm. El-hannânül mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel'ısmete minesseytânirracîm. Vel'avne alâ hâzihinnefsil'emmâreti bissûi vel-iştigâle bimâ yukarribunî ileyke yâ zel'celâli vel'ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah-ü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam bizim efendimiz olan Muhammed (SAV)'in alinin ashabinin ve cümlesinin üzerine olsun. Kendinden evvel hiçbir varlik olmayan. Varligi, Hayati, Kullarina Keremi Ziyade-merhameti, nimetleri, bagislamasi sonsuz ve devamli olan yalniz sensin Allah'im. Iste bu yeni yildir ki: Bu yil boyunca huzurundan kovulmus seytandan korumani ve daima kötülügü emreden nefsime galib olmam için yardimini ve beni sana yaklastiran islerle mesgul olmami senden dilerim ey Celal ve ıkram sahibi Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi rahmetinle Allah'ü Teala efendimiz ve Nebimiz olan Muhammed (s.a.v)'e, aline, ashabina, ehli beytine ve cümlesine salat ve selam etsin.1.gün 100 defa Estağfirullah2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber3. Gün 313 defa Ya Selam c.c.4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey'in gadir5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım7. Gün 100 defa İhlâs suresi8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah9. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh66 defa İhlâs suresiMuharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl! Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rekatte bir selam vererek 6 rekat Namaz kılınır.Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınır. Bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir."Niyet eyledim ya Rabbi senin rızai şerifin için namaza. Her hangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise bu hakkın ödenmesi için Allahu Ekber "1. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayetül kürsi, 11 İhlası şerif,2. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif.3. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Elhakümüttekasür , 11 İhlası şerif.4. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif5. Rekatta: 1 Fatiha, 3 Kul ya eyyühel kafirun, 11 İhlası şerif.6. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif, okunur.Muharrem ayının birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlas-ı Şerif okuyanları Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle bu alemden kul borcu ile huzuruna getirmeyecek, dünyada ödemeye muvaffak kılacaktır.Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak faziletli ibadetlerdendir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günlerde oruç tutmalıdırlar.Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) 9. günü seferde bulunduğundan yalnız 10. günü oruç tutmuşlar ve "Sağ olursak gelecek sene 9. günü de tutarız." buyurmuşlardır.Bu ayın perşembe, cuma, cumartesi günlerinde peş peşe oruç tutulursa 900 senelik nafile oruç sevabı verilir.Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam 53 yaşındayken Medine'ye hicret etti. Bir hafta yolculuk yapıp miadi Eylül ayının 20. ve Rebiülevvel'in 8. Pazartesi günü, Medine yakınındaki Kuba köyüne vardılar. Eylülün 23. gününü de burada geçirip, Cuma günü Medine'ye girdiler. Bu seneki Muharrem ayının birinci günü, yani hicretten 66 gün evvel, Müslümanların hicri-kameri sene başlangıcı oldu. Bu da, tarihçilere göre miladın 622. yılındaydı. Temmuz ayının 16. Cuma gününe rastladığı, Ahmed Ziya Beyin "Kozmoğrafya" kitabında yazılıdır. Kuba köyüne ayak bastığı 20 Eylül günü Müslümanların yılbaşısı, yani hicri sene başlangıcıdır. 20 Eylül gününü başlangıç kabul eden güneş yılına da "Hicri-Şemsi Yıl" denir.* Bu yıl idrak ettiğimiz Hicret'in 1439. yıl dönümünün tüm insanlık için barışa, huzura ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.* Hepinizin hicri yılını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.* Hicri yenı yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun...* Hicri yılbaşı dolayısıyla birlik ile beraberliğin olduğu savaşlardan uzak; farklı din, dil ve ırklar ile bir arada barış ve huzur içinde yaşamasına vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.* Yeni hicri yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun.* Hicri yılbaşını tebrik ediyor, yeni hicri yılın bütün İslam ,lemine ve insanlığa barış, kardeşlik ve dayanışma ruhu getirmesini, İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını, insanlığa yeniden hayat vermesini, hakka, hakikate, adalete, hayır ve iyiliğe vesile olmasını diliyorum.* Hicri Yılınız hayırlara vesile olsun... Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.* 1439 Hicri yılbaşımız, Muharrem ayı ve bu ayda idrak edeceğimiz Aşure gününün hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum* Rabbim hicri yeni yılı tüm islam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.* Hicret; Allah'a ve O'nun kutlu elçisi rahmet peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, dostluğa, kardeşliğe, medeniyete, ilme ve irfana açılan yolculuğun hik,yesidir.*Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.* Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara....* Yeni hicri yılın ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olması dileğiyle .Yeni yılınız kutlu olsun.Hicri yenı yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsunYeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar .Allah'ım yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara .Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılın kutlu olsun.Yeni yılda tüm güzellikler seninle olsun mutlu yıllar Mutlu yarınlarYarabbi bizleri sana layık kul, efendimize layık ümmet eyle. Her anımızı layıkı ile yaşamayı nasip et. Amin Mutlu YıllarRabbim hicri yeni yılı tüm islam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.Allah'ım yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara .Yeni Yılınız Kutlu Olsun Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.Yeni Yılınız Kutlu Olsun Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllaraYeni hicri yılın ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olması dileğiyle . Yeni yılınız kutlu olsun.Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize hel,l rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi derg,hından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.*Hicri yılbaşını tebrik ediyor, yeni hicri yılın bütün İslam ,lemine ve insanlığa barış, kardeşlik ve dayanışma ruhu getirmesini, İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını, insanlığa yeniden hayat vermesini, hakka, hakikate, adalete, hayır ve iyiliğe vesile olmasını diliyorum.*Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.*Hicri yılbaşı dolayısıyla birlik ile beraberliğin olduğu savaşlardan uzak; farklı din, dil ve ırklar ile bir arada barış ve huzur içinde yaşamasına vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.*1438 Hicri yılbaşımız, Muharrem ayı ve bu ayda idrak edeceğimiz Aşure gününün hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum*Hicri Yılınız hayırlara vesile olsun... Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.*Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda, İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara.*Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.*Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun...*Yeni hicri yılın ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.*Yeni hicri yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun.Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cudi dağına aşure günü oturmuştur Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kabe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir.Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz.2 su bardağı buğday (1 parmak eksik),1 su bardağı kuru fasulye,1 su bardağı nohut,2 su bardağı kuru kayısı,Yarım su bardağı sarı üzüm,15 adet kuru incir,Yarım çay bardağı kuş üzümü,2 adet portakalın kabuğu (rendelenmiş),3.5 su bardağı toz şeker,Yarım su bardağı süt.1 gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslayalım.Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda ıslayalım.Nohudun suyunu değiştirip 1 saat haşlayalım.Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika haşlayalım ve nohudu ayrı tencerelerde haşlayalım.İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayalım ve suyunu süzelim.Kuş üzümlerini 5 dakika kaynatalım ve suyunu süzelim.Kayısıları küçük küçük doğrayıp 2 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz)Sarı üzümleri 1 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz)Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzelim.Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyalım.İçine 7 su bardağı suyu ilave edelim ve 30 dakika haşlayalım. (kendi düdüklümüzün pişirme süresi farklı olabilir)Düdüklü tencerede haşlanan malzemeleri tencereye boşaltalım.Sonra tekrar 7 su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatalım.Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatalım.Aşuremiz toplamda 35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave edelim.Aşurenin kaynama süresi 50 dakika olduğunda sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştıralım.Kaynama süresi 1 saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alalım.Aşuremizi kaselere paylaştıralım.Üzerlerini ceviz, nar, fındık, tarçın ve antep fıstığı ile süsleyip servis yapalım.Not: 20 kase aşure çıkmaktadır.Bu harika Aşure tarifini bizimle paylaşan Vanilins'e teşekkür ederiz.Binlerce kişinin merakla beklediği 2017 Muharrem ayı, bu sene 21 Eylül Perşembe günü itibariyle başlıyor.Ramazan ayı dışında kalan aylar içerisinde oruç tutmanın en faziletli olduğu aylar, haram aylardır. Dolayısıyla, Muharrem ayının tamamı oruçlu geçirilebileceği gibi, özellikle Zilhicce'nin son gününü oruçlu geçirip Muharrem ayının 1. gününü de beraberinde oruçlu geçirmek çok faziletlidir.Her hicri ayda olduğu gibi bu ayın da 13, 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmenin ve haram aylardan olması hasebiyle özellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini oruçlu geçirmenin mükafatı çok büyüktür.Muharrem ayı içerisinde yer alan 'Aşure Günü' de sene içindeki en faziletli günlerden biridir. Bu günü tek olarak oruçlu geçirmemek kaydıyla, bir gün öncesi ya da bir gün sonrasını ilave ederek oruçlu geçirmek, faziletli amellerdendir.Bu ay senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında ( yani zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır.Namaza şu niyetle başlanır :"Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber "Her iki rekatta :7 Fatihai şerife, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlası şerif, okunur.Namaz dan sonra :11 defa :La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.11 İstiğfarı şerif,11 Salevatı şerife, okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.Muharrem ayının başlangıç günü, Hz. Ömer döneminde hicri yılbaşı olarak kabul edilmiştir. 21 Eylül Perşembe günü, Muharrem ayı ile birlikte yeni bir hicri yıl başlayacak.Hz. Muhammed (S.A.V.) Muharrem ayının faziletleri hakkında, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.