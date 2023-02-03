Haber Tarihi: 03 Şubat 2023 13:20 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 13:20

Muhabbet Kuşları İçin Yem Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Evde beslenebilecek hayvanlar arasında bulunan muhabbet kuşları bakımı kolay olan hayvanlardan bir tanesidir. Farklı renklerde olan ve ses tonları ile Ankara ortamların vazgeçilmez hayvanlarından bir tanesi. Muhabbet kuşları kendileri için özel üretilen yemler ile besleniyor. Ancak verilen yemlerin doğru olarak seçilmesi önemlidir. Yanlış yem tercihinde bulunmak kuşu bazı riskler ile karşı karşıya kalmasına neden olur.

Muhabbet Kuşları İçin Yem Seçimi Nasıl Olmalıdır?
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Kaliteli olan yemler kullanmak kuş için her zaman faydalı. Özellikle güvenirliği kanıtlanmış olan markaları tercih etmek önemli. Yetişkin olan muhabbet kuşuna verilecek olan yem ile yavru muhabbet kuşuna verilen yap aynı olmamalıdır. Yavru muhabbet kuşları yetişkinlere göre daha hassas bir vücut yapısına sahiptir. Bu sebeple yavru muhabbet kuşlarına gem seçerken şu özelliklere dikkat etmek gerekiyor:

  • Çekirdeksiz olan yemler tercih edilmeli.
  • Hazmı zorlaştırmayan yemler verilmeli.
  • Vitamin açısından zengin içeriğe sahip yemler alınmalıdır.
  • Güvenilir markaların içeriği temiz yemleri tercih edilmelidir.

Bu özelliklere dikkat ettiğimizde yavru muhabbet kuşlarının için doğru bir tercih yapmış olacaksınız. Bağışıklıkları henüz gelişmemiş olan yavru kuşlara yem seçerken bu özelliklere dikkat ederek nasıl yem seçmeniz gerektiğini bilebilirsiniz. Özellikle muhabbet kuşlarının yemlerini seçerken mutlaka dikkatli bir araştırma sürecini yakından takip etmek şarttır. Peki, muhabbet kuşları için tercih edilecek olan yemler nasıl olmalıdır? İşte detaylar!
Muhabbet Kuşu Yemi Nasıl Olmalı?

Muhabbet kuşunuz için hangi özelliklere sahip olan yemleri tercih etmeniz gerektiğini iyi şekilde bilirseniz zorlanmadan kuşunuz için doğru seçimde bulunmanız olasıdır.

  • Taze olan yemler
  • Kötü kokusu olmayan
  • Nemli olmayan yemler
  • Tozlu karışım olmamalı
  • Yem kapalı ambalaj içerisinde bulunmalı
  • Daha önceden denediğiniz kuşunuzun sevmiş olduğu bir yem olabilir
Bu özelliklere sahip olan yemleri tercih ederek muhabbet kuşunuzun sağlığını koruyabilirsiniz. Sağlıklı yem kullanılmadığı zaman muhabbet kuşları kısa zaman içerisinde hastalanarak hayatları ilişkiye girebilir.

Veteriner hekimler açık şekilde satılan kapalı ambalajda bulunmayan yemlerin kuşların sağlığına olumsuz etkileri olduğunu belirtmiştir. Genellikle açık şekilde satılan yemler daha uygun fiyatlı olduğu için tercih ediliyor. Ancak kalitesi ve içeriği sebebiyle uygunsuz ürünlerdir. Kapalı ambalaj içerisinde satılan muhabbet kuşu yemleri barındırmış olduğu vitaminler ve lezzeti sayesinde daha sağlıklı.
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Tozlu bir karışım içeriğine sahip muhabbet kuşu yemleri tercih edilmemeli. Bunun yerine içeriğinde çekirdek ve kuru meyve karışımı bulunan kremler tercih edilebilir. Tozlu yem karışımları bulunan ürünler daha uygun fiyatlıdır. Ancak çok fazla sağlıksızdır. Bu yemler kuşun bağışıklık sistemine zarar vereceği için hastalanmasına neden olur.

Yemin satıldığı yerde rutubetlenme varsa yemlerde de nemlenme olur. Yemi almadan önce mutlaka nem olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bu yemler zaman içerisinde kokacaktır. Yemde bozulma olduğu için kuşku yemi yediğinde hastalanacaktır.

Vitamin Değeri Yüksek Yemler Tercih Edin

İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da vitamin eksikliği olduğumda hastalanma durumları ortaya çıkar. Muhabbet kuşları için de vitamin eksikliği büyük sağlık sorunudur. Bazı yemler vitamin değeri yüksek olduğu için muhabbet kuşunuzun sağlığını korumada size yardımcı olacaktır. Kuşlarınız bir yemini sevmiyorsa onu yemek için zorlamamanız gerekiyor. Başka yem çeşitlerini deneyerek sevdiği yemi bulabilirsiniz. Kuşunuz yemi sevmediğinde mutsuz olacak ve sizinle aranızdaki sıcaklığı kaybedecektir.

Vitamin değeri yüksek olan yemler kuşlarınızın daha canlı ve neşeli olmasına yardımcı olur. Zekâ gelişimine de olumlu etkileyerek konuşma eğilimini artırır. Bağışıklık sistemine zarar vermediği için herhangi bir dışkılama problemi yaşamadığı için mutsuz olmaz ve sizinle daha fazla zaman geçirme eğilimine sahip olur.


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