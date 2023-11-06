Haber Tarihi: 06 Kasım 2023 16:23 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 16:23

MSÜ 2024 ne zaman? 2024 ÖSYM MSÜ sınavı başvuru tarihi

MSÜ 2024 sınav başvuru tarihi ve yerleri belli oldu. ÖSYM binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 sınav takvimini yayımlandı. Takvimle birlikte YKS, KPSS, ALES, LGS, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de belli oldu. Peki, MSÜ 2024 ne zaman? İşte ÖSYM MSÜ sınavı başvuru tarihi

MSÜ 2024 ne zaman? 2024 ÖSYM MSÜ sınavı başvuru tarihi
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ÖSYM 2024 Sınav Takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden paylaşıldı.
2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!

ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

MSÜ 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 28 Mart 2023 tarihinde ilan edilecek.

ALES 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 yılında düzenlenecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS, TUS ve diğer tüm sınavların ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından netlik kazandı.

Buna göre;

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı: 03.03.2024,

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri): 14.07.2024,

2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 20.07.2024,


2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 21.07.2024,

2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 04.08.2024 tarihlerinde düzenlenecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak. 

KPSS OTURUMLARININ TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20 - 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. 

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

 

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