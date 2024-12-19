Mourinho, Maximin'i Eyüp'e hazırlıyor

Fenerbahçe, Eyüp deplasmanında şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak. Mourinho, Oğuz Aydın'ın sakatlığı sebebiyle Maximin'i ilk 11'de düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho, Maximin'i Eyüp'e hazırlıyor
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19 Aralık 2024 12:38
Son güncelleme 19 Aralık 2024 12:48
Fenerbahçe, Eyüp deplasmanında şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak.  

OĞUZ AYDIN YERİNE MAXIMIN

Mourinho, sakat futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle kadroda değişiklik yapmak zorunda kalırken, Eyüpspor karşısında Oğuz Aydın'ın yokluğunda Allan Saint-Maximin'i 11'e almayı planlıyor.

3 GOL 3 ASİST ÜRETTİ

Bu sezon 21 maçta 3 gol ve 3 asistle dikkat çeken Fransız futbolcunun, sol kanattaki dinamizminden yararlanarak sonuca gitmeyi amaçlayan Portekizli teknik adam, kritik mücadelede Saint-Maximin'in etkili olmasını bekliyor.

 
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