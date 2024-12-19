Mourinho, Maximin'i Eyüp'e hazırlıyor

Fenerbahçe, Eyüp deplasmanında şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak.
OĞUZ AYDIN YERİNE MAXIMIN
Mourinho, sakat futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle kadroda değişiklik yapmak zorunda kalırken, Eyüpspor karşısında Oğuz Aydın'ın yokluğunda Allan Saint-Maximin'i 11'e almayı planlıyor.
3 GOL 3 ASİST ÜRETTİ
Bu sezon 21 maçta 3 gol ve 3 asistle dikkat çeken Fransız futbolcunun, sol kanattaki dinamizminden yararlanarak sonuca gitmeyi amaçlayan Portekizli teknik adam, kritik mücadelede Saint-Maximin'in etkili olmasını bekliyor.
OĞUZ AYDIN YERİNE MAXIMIN
Mourinho, sakat futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle kadroda değişiklik yapmak zorunda kalırken, Eyüpspor karşısında Oğuz Aydın'ın yokluğunda Allan Saint-Maximin'i 11'e almayı planlıyor.
3 GOL 3 ASİST ÜRETTİ
Bu sezon 21 maçta 3 gol ve 3 asistle dikkat çeken Fransız futbolcunun, sol kanattaki dinamizminden yararlanarak sonuca gitmeyi amaçlayan Portekizli teknik adam, kritik mücadelede Saint-Maximin'in etkili olmasını bekliyor.