Monaco'dan son nefeste zafer!

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında Monaco, Strasbourg'u konuk etti.



Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Monaco, 3-2'lilk skorla kazandı.



Mücadelenin 6. dakikasında Monaco, Maghnes Akliouche'un golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Rabby Nzingoula kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İkinci yarının hemen başında, 48. dakikadafarkı ikiye çıkardı. Strasbourg, 73. dakikada'nın golüyle farkı bire indirdi. Yalnızca üç dakika sonra, 76. dakikadapenaltıdan skora dengeyi getirdi. Ancak 90+6. dakikadasahneye çıktı ve Monaco'ya galibiyeti getiren golü attı.Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Strasbourg'daBu sonucun ardından Monaco, puanını 6'ya yükseltti. Strasbourg'da 6 puanda kaldı.Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Monaco, AJ Auxerre deplasmanına gidecek. Strasbourg, Le Havre'yi konuk edecek.





