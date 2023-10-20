Milli yasta Süper Lig maçları iptal mi 2023?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edileceğini bildirdi. Peki, Milli yas nedir? Milli yas ilan edilince ne olur?Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.Maçların iptal olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.