Haber Tarihi: 09 Şubat 2023 15:48 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 15:48

Milli yas ne zaman bitiyor? Milli yas işareti nedir? Milli yas kaç gün?

Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan ilan edilidi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki deprem meydana gelirken, deprem Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere 10 ilde hissedildi. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları için Türkiye tek yürek olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu. Peki, Milli yas ne zaman bitiyor? Milli yas işareti nedir? Milli yas kaç gün?

Milli yas ne zaman bitiyor? Milli yas işareti nedir? Milli yas kaç gün?
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Deprem felaketi nedeniyle Türkiye'de milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı milli yasın süresi de belirtildi. Peki milli yas kaç gün sürecek? Bitiş günü ne zaman? İşte detaylar...

MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." açıklamasını yaptı.

Böylece, milli yas 12 Şubat 2023 Pazar akşamı sona erecektir.
MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?
Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

MİLLİ YAS İŞARETİ NEDİR?

🎗 veya 🎗
Emojinin Anlamı

Bu emoji, siyah kurdele, dünyada yaşanan terör ve acı veren olayları protesto etmek, kınamak amacıyla ses getirmeyi ve tepkiyi ifade eden bir uygulamadır. Kökeninin Yahudilere dayandığı iddia edilse de, genellikle Hıristiyanlara özgü bir yas şekli olarak tanımlanır.
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