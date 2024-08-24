Milli para masa tenisçiler Paris'te '9'da 9' istiyor

Üst üste 6. kez paralimpik oyunlarda yer alarak milli para masa tenisçi Neslihan Kavas, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda takım olarak branşlarındaki 9 madalyayı da kazanmak istediklerini söyledi.



Paralimpik oyunlarda Türkiye'ye para masa tenisinde Pekin 2008'de ilk madalyayı getiren ve üst üste 6. kez olimpiyatlarda yer alarak adını tarihe yazdırmak isteyen Neslihan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Organizasyonda Atina 2004, Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 , Tokyo 2020 'den sonra 2024 Paris'te de yer alacak milli sporcu, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanmayı başardı.



Milli takımın en tecrübeli ismi Neslihan, "2004'ten bu yana tüm oyunlara katıldım. Takımızda Abdullah ve Nesim gibi madalyalı, tecrübeli isimlerimiz var. En gencimiz Merve'nin de ikinci oyunları olacak. Paris'te takım olarak 9 madalyaya da talibiz. Olimpiyat hazırlık sürecinde kamplarımız 31 Mart'ta başladı. Rakiplerimize yönelik antrenmanlarımızı da yapıyoruz. Son düzlükteyiz artık." dedi.



"Kürsüye oynayacağım"



Tecrübeli para masa tenisçi, Paris 2024'te "kürsüye oynayacağını" söyledi.



Pekin 2008'de masa tenisinin "ana vatanında" madalya aldığına dikkati çeken Neslihan, "Demek ki olabiliyor diye milli takım hocalarımız çalışmalarını hızlandırdı. Abdullah Öztürk ve Nesim Turan'ın olduğu okulda da 2-3 yıl önce çalışmalara başlamışlardı. Uluslararası sporcular takip edilmeye başlandı. Çok büyük öz verilerle yapıldı. Başarılar geldikçe sesimizi duyurmaya başladık." ifadelerini kullandı.



Tokyo 2020'nin kendisi için buruk geçtiğini anlatan milli sporcu, "Benim engelimdeki rakiplerim artmaya başladı, dünyada para masa tenisine ilgide çok büyük artış oldu. Genç sporcular geldikçe de benim sınıfım, engelsize yakın bir branş haline geldi. Mücadeleye devam ediyorum ve 6. kez kota aldım. Paris'te de kürsüye oynayacağım." değerlendirmesinde bulundu.



"Bakış açısı değişti"



Para milli atıcı Korhan Yamaç ile 6. kez oyunlara katılarak tarihe geçmeyi hedefleyen Neslihan, "Süre nasıl geçti fark etmedim. 2004 ile 2024'ü karşılaştırdığımda paralimpik oyunlara bakış açısı çok değişti. Verilen imkanları her zerresine kadar kullanmaya çalışıyoruz." dedi.



Türkiye'de çok fazla engelli vatandaşın bulunduğuna dikkati çeken milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:



"2004'te tek kadın sporcu bendim. İlk oyunlarda çok tecrübesizdim. Geçen 20 senede olimpik branşlara göre paralimpik branşlar çağ atladı. Devletimiz, bakanlığımız, paralimpik komite bize büyük destek veriyor. Bu anlamda bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah, Paris'ten güz





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