Milli atlet Gülşah Cebeci'nin hedefi altın madalya

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
0-07'
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-012'
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
0-142'
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-041'
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
18:00
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
0-143'
31 Ağustos
Le Havre-Nice
18:15
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
18:15
31 Ağustos
Paris FC-Metz
18:15
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-254'
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-254'
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
17:45
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
17:00
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
18:00
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
18:00
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
18:00
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-280'
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
17:30
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
17:30
31 Ağustos
Tondela-Estoril
17:30
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-0DA
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
18:00
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Milli atlet Gülşah Cebeci'nin hedefi altın madalya

Milli atlet Gülşah Cebeci, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

31 Ağustos 2025 16:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atlet Gülşah Cebeci'nin hedefi altın madalya






Milli atlet Gülşah Cebeci, 7-21 Kasım'da Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da yaşayan 20 yaşındaki Gülşah Cebeci, spor yaşantısına voleybolla başladı.

Öğretmenlerinin ve antrenörlerinin yönlendirmesiyle zamanla atletizmle ilgilenen Gülşah, bu branşta 7 yılda çeşitli başarılar elde etti.


Gülşah Cebeci, yurt içindeki şampiyonalarda gösterdiği performansların ardından milli takıma seçildi.

Milli sporcu, 26-27 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 4x400 metre karışık kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

Gülşah, 2025 İslam Dayanışma Oyunları'nda altın madalyayı kazanıp Türk bayrağını göndere çektirmek için antrenörü Bahar Sekizkardeş ile çalışmalara devam ediyor.

- "Aynı duyguları yaşamak istiyorum"

Gülşah Cebeci, AA muhabirine, spora olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Balkan Şampiyonası'nda birinci olmanın gururunu yaşadığını belirten Gülşah, şöyle konuştu:

"Yarışan son kişiydim. Birinciliği de ben getirdim. Tribünlerdeki alkış sesi beni çok güçlendirdi. Takımlar çok iyiydi. 4'üncülük gibi bir derece bekliyorduk. Yarışacak son kişiydim, o korkuyla biraz hızlı çıktım. Birinci gittiğimi fark ettim ve iyice asıldım. Çok gururlandım. Ailem çok mutlu oldu. Antrenörlerim de çok mutlu oldu."

Milli sporcu, Türkiye Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde birinci olup İslami Dayanışma Oyunları'na gitmeye hak kazandığını anlatarak, "İslami Dayanışma Oyunları'na yaklaşık 2 aylık sürem var. Bu süreçte iyi hazırlanmam gerekiyor çünkü madalya almayı hedefliyoruz. Riyad'da Türk bayrağını göndere çekip yine aynı duyguları yaşamak istiyorum." dedi.

Antrenör Bahar Sekizkardeş de altın madalya için İslam Oyunları'na odaklandıklarının altını çizdi.

Sporcusunun yoğun bir antrenman dönemine girdiğine değinen Sekizkardeş, "Eylül, ekim ve kasım ayında da gerekli antrenmanları yaparak İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

