Migros açık mı? Bayramda Migros açık mı, kaçta açılıyor? 2024'te bayramın 1. (ilk) günü Migros açık mı?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü zincir marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Resmi tatillerde pek çok işletmenin kapalı olması sebebiyle "Bayramda Migros açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. Alışveriş yapmak için markete gitmek isteyenler Migros çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 2024 Ramazan Bayramı'nda Migros çalışma saatleri ile ilgili detaylar...



MİGROS BAYRAMDA AÇIK MI OLACAK?



Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan Migros, ikinci ve üçüncü günlerde normal çalışma saatlerine dönmüştü. Bu yıl da benzer bir uygulamanın olması bekleniyor.



MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2024



Hafta içi: 09.00-21.00



Cumartesi: 09.00-20.00



Pazar: Kapalı



Migros Bayramda Açık Olacak mı? Kesin Bilgi İçin:



Migros resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.



Migros müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.



Yakınınızdaki Migros mağazasına giderek bilgi alabilirsiniz.



BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?



Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.



Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

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