Microsoft Çöktü Mü? Microsoft Crowdstrike Güncellemesi

Kullanıcılar, çeşitli platformlarda oturum açmada, e-posta göndermede ve dosyalara erişmede zorluklar yaşıyor. Bazı kullanıcılar ise mavi ekran hatalarıyla karşılaşıyor.

Microsoft, sorunun farkında olduğunu ve çözmek için çalıştığını belirten bir açıklama yaptı. Şirket, şu anda sorunun kapsamını ve kaynağını araştırıyor.

Microsoft 365

Microsoft Teams

Outlook

Windows

Azure

Xbox Live



"Kullanıcılarımızın Microsoft 365, Teams, Outlook ve Windows gibi bazı hizmetlerimizde erişim sorunları yaşadığının farkındayız. Bu sorunu araştırıyoruz ve en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Müşterilerimize verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

Microsoft, sorunun kaynağını belirledikçe ve düzeltmeler yapıldıkça resmi Microsoft 365 Durum Sayfası'nda güncellemeler yayınlayacak. Kullanıcılar, bu sayfayı ziyaret ederek en son bilgilere ulaşabilirler: https://portal.office.com/servicestatus

Ek Bilgiler:

Bazı kullanıcılar, sorunun Microsoft'un Azure bulut platformunda bir arızadan kaynaklandığını düşünüyor. Ancak, Microsoft bu iddiayı resmi olarak doğrulamadı.

Sorun hala devam ediyor ve ne zaman çözüleceği bilinmiyor. Microsoft'tan resmi bir açıklama gelene kadar, kullanıcılar sabırlı olmalı ve güncellemeleri takip etmelidir.