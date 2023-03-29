MHP aday adayları 2023 | MHP Milletvekili aday listesi

MHP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. MHP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. MHP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, MHP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan MHP aday adayları listesi

MHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin MHP'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. MHP'nin çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli oldu.



MHP'nin Antalya milletvekili aday adayları listesi

MHP'nin Antalya Milletvekili aday adayları listesi de belli oldu. MHP'den milletvekili olmak için 51 kişi başvurdu. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'ın yanı sıra MHP MKYK Üyesi İlknur Fidan'da adaylık için başvuranlar arasında yer aldı. Başvuranlardan 9'u kadın. İşte o liste:





Denizli MHP Milletvekili aday adayları

İşte MHP Denizli Milletvekili aday adayları listesi MHP'nin aday adayları şu şekilde;





Abdurrahman Özkan

Arif Fırtına

Cafer Birtürk

Ebru Leman Kalkan

Emrah Gürbüz

Emre Erdoğan

Fatih Mehmet Bakırtaş

Feridun Ünal

Gülay Özcan

Hakan Kayıhan

Hamdi Yılmazlı

Hüseyin Yüklet

İsmail Cirit

Mehmet Altıntaş

Mehmet Uz

Mustafa Geryüz

Murat Naci Öncel

Raşit Özdemir

Salih Keskin

Şule Ocakoğlu

Yurdahan Özhan

Yusuf Garip

MHP Malatya Milletvekili Aday Adayları Listesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Aday Adayı listesi kesinleşti. Milliyetçi Hareket Partisi, 28. dönem Milletvekili genel seçimi için, Malatya milletvekilliği aday adayı listesinde kimler var?





1 - Abdurrahman Atasoy





2 - Aydın Şahin





3 - Burhan Coşkun





4 - Erdem Karakaya



5 - Eyüp Gönültaş





6 - Hülya Bingöl





7 - Korkud Hasan Dikenli





8 - Mehmet Celal Fendoğlu





9 - Mehmet Nevzat Durukan





10 - Mesut Samanlı





11 - Muhsin Yiğit





12 - Muzaffer Karaca





13 - Nihat Bülbül





14 - Ozan Güler





15 - Ömer Ekici





16 - Reşat Erdoğan





17 - Selçuk Yaşar





18 - Selma Çiçek





19 - Serkan Aydındır





20 - Süleyman Eski





21 - Şemseddin Tüdün





22 - Uğur Sevim





23 - Vahap Alaca





MHP Van milletvekili aday adayı listesi

1- Ayhan Kahraman





2- Cem Hakkı Büyükhergül





3- Fatih Şahin





4- Metin Çoktu





5- Ömer Karatay





6- Abdulhakan Üçdal





7- Servet Yenitürk





8- Abdülaziz Gülbay





9- Yahya Cancan





10- Abdulselam Arvas





11- İzzet Şevketoğlu





12- Yusuf Kısa





13- Kadir Yıldız





14- Umut Oflas





15- Süleyman Aslan





16- Serpil Taşkıran





MHP Kocaeli milletvekili aday adayı listesi

1. Abdülkadir Danışmaz





2. Abdülkadir Koray Yener





3. Ali Osman Ayaz





4. Aydın Ünlü





5. Celalettin Yaylak





6. Cevdet Dereci





7. Dündar Polat





8. Ekrem Yılmaz





9. Emre Külcü





10. Gönül Üremiş





11. Gürcan Kolay





12. Hacı Ertan





13. Haktan Kalıntaş





14. Halil Maya





15. Halil Özkan Özkara





16. Hasan Galyan





17. Havva Köse





18. Hilal Elmas





19. İsa Araz





20. Kader Garipoğlu





21. Muhteren Çay





22. Murat Balta





23. Murat Kula





24. Münip Ağyar





25. Nedret Aşçi





26. Rıza Ağda





27. Saffet Sancaklı





28. Salih Türk





29. Serkan Günaydın





30. Sezgin Esmer





31. Tayfun Tosun





32. Yudum Kaşıkçı





33. Yunus Emre Kurt





MHP Şanlıurfa milletvekili aday adayları isim listesi

YUSUF EMRE KARADAŞ





ALİ KURT





İBRAHİM ÖZYAVUZ





ABDULKADİR AYHAN





MAHMUT NEDİM POLAT





HALİLBAKIŞ





MEHMETAKDENİZ





MUSTAFAAYĞIRCI





HALİT YILDIZ





MAHMUT SAYIK





İBRAHİM TÜRKMENOĞLU





HALİT KESKİN





OSMANMUTLU





HAKKIKAYA





HASANKORUK





KEMALGÜNEŞ





MEHMETARPACI





İBRAHİM DAŞ





FEYYAZ GÜNDOĞDU





İSMAİLÖZ





ÖMER VARAN





AHMETERGÜN





ENVER MANCI





AYŞEAKKAN





İSMAİLAKÇAKAYA





DENİZ ASİL





İSMAİLAKBULUT





HAVVA BİRSEN DEGER





ASLIYETKİNLER





MHP Kayseri milletvekili aday adayları isim listesi

MHP'de 59 isim Kayseri milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurusu yaptı. İl Başkanlığından edinilen bilgiye göre Kayseri'den milletvekili aday adaylığı için 59 isim başvuru yaptı. Başvuranlar arasında mevcut vekillerden İsmail Özdemir ve Baki Ersoy'un yanı sıra eski Milletvekili, MYK Üyesi Süleyman Korkmaz da var. İşte o isimler.





2023 seçiminde kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.





YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.





27. Dönem MHP Milletvekilleri

24 Haziran 2018 seçimi MHP İstanbul milletvekili aday listeleri

24 Haziran 2018 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul milletvekili aday listesi şu isimlerden oluşmuştu:





MHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 EDİP SEMİH YALÇIN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETİM ÜYESİ





2 İZZET ULVİ YÖNTER -YÜKSEKÖĞRENİM- YÖNETİCİ MÜFETTİŞ





3 MEMET BÜLENT KARATAŞ -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI





4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI





5 GÜLBEYHAN SAYLAĞ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





6 HATİCE AKKAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





7 AHMET TURAN HOCAOĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ELEKTRİK MÜHENDİSİ





8 MEHMET FATİH ÖZDEMİR -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





9 ABDULAZİZ AYDOĞDU -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI





10 ZEKİ YUSUFOĞLU -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI





11 MÜCAHİT GÜNGÖR -YÜKSEKÖĞRENİM- MEMUR





12 KAMİL AYRIM -YÜKSEKÖĞRENİM- ECZACI





13 MURAT ŞAHİN -ORTAÖĞRENİM- DİŞ TEKNİSYENİ





14 CİHAN TUFAN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





15 MUSTAFA AKGÜN -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI





16 ÖMER FARUK GÜNGÖR -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI





17 YUNUS EMRE DURMUŞ -ORTAÖĞRENİM- MÜTEAHHİT





18 ALİ YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜTEAHHİT





19 FATİH KAYA -ORTAÖĞRENİM- YÖNETİCİ





20 ŞÜKRÜ ŞİMŞEK -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETMEN





21 HAKAN ARIKAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- İÇ MİMAR





22 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI -ORTAÖĞRENİM- ESNAF





23 SALİH BALAK -YÜKSEKÖĞRENİM- BANKACI





24 HAKAN YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR





25 KADİR CAN KARATAŞ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





26 HAKAN YALÇIN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





27 FATİH DEĞERMENCİ -YÜKSEKÖĞRENİM- İNŞAAT MÜHENDİSİ





28 TARIK TOPÇUOĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ





29 YILMAZ TİRYAKİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





30 ŞAHİN GÜRZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MİMAR





31 CEM ÖZKAVCI -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI





32 YUSUF ÇİFTÇİ -YÜKSEKÖĞRENİM- TURZİM-OTELCİLİK





33 HASAN DEMİR -İLKÖĞRETİM- EMEKLİ





34 NURETTİN TURAN -ORTAÖĞRENİM- MÜTEAHHİT





35 CÜNEYT ILGİN -ORTAÖĞRENİM- MÜTEAHHİT





MHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 CELAL ADAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ORMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜH. / İŞ ADAMI





2 CEMAL ÇETİN -YÜKSEKÖĞRENİM- JEOLOJİ MÜHENDİSİ





3 GÜRKAN TEOMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI





4 MURAT KOTRA -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI





5 NİYAZİ PAKSOY -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





6 SELAMİ ŞİŞMAN -ORTAÖĞRENİM- İNŞAATÇI





7 FÜSUN KAYAN ARDAMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- TURİZM/OTELCİLİK





8 MURAT ŞEKERLİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





9 AHSEN MELİKE FIÇICI -ORTAÖĞRENİM- İŞLETMECİ





10 EDA YILMAZ -ORTAÖĞRENİM- ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM





11 ZEKİ SEVEROĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ORMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜHENDİSİ





12 GÜLLÜ YENER -ORTAÖĞRENİM- SERBEST





13 AYDIN KAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI





14 SERKAN CİHAN -ORTAÖĞRENİM- YÖNETİCİ





15 BAHİTTİN AYKUT -İLKÖĞRETİM- ESNAF





16 ZELİHA DENİZ OLCAR -ORTAÖĞRENİM- ÖĞRENCİ





17 MUHAMMED FURKAN CEBECİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





18 HEDİYE ŞEN -YÜKSEKÖĞRENİM- HALKLA İLİŞKİLER





19 UFUK TANDOĞAN -İLKÖĞRETİM- ESNAF





20 HİLAL EDA GÖRBULAK -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





21 FİLİZ GEGİN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRENCİ





22 MURAT ALP -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI





23 FİKRET ÖZKAN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





24 METİN KILIÇ -YÜKSEKÖĞRENİM- SERBEST ÖZEL





25 UĞUR ARAS -ORTAÖĞRENİM- İŞLETMECİ





26 EREN CAN ŞAH GÜNAY -YÜKSEKÖĞRENİM- YATIRIM DANIŞMANI





27 HASAN SAKA -ORTAÖĞRENİM- İNŞAAT DEKORASYON





28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK -YÜKSEKÖĞRENİM- DEKORATÖR - DESİNATÖR





MHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FETİ YILDIZ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





2 İSMAİL FARUK AKSU -YÜKSEKÖĞRENİM- İKTİSATCI





3 ARZU ERDEM -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ KADINI





4 AHMET YİĞİT YILDIRIM -YÜKSEKÖĞRENİM- BİLGİSAYAR PROGRAMCISI





5 ERDEM KARAKOÇ -YÜKSEKÖĞRENİM- İKTİSATCI





6 VOLKAN YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





7 DAVUT HASKIRIŞ -ORTAÖĞRENİM- SERBEST/ÖZEL





8 MUSTAFA ERTEKİN -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





9 FAZLI YURDABAK -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞR.GÖREVLİSİ





10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





11 OZAN -YÜKSEKÖĞRENİM- -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





12 BEKİR SITKI KARAUSTA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





13 BAHATTİN ŞENGÜL -YÜKSEKÖĞRENİM- SİYASETÇİ





14 ARİFE PEKER -ORTAÖĞRENİM- HEMŞİRE





15 ALİ DOĞAN -İLKÖĞRETİM- SERBEST/ÖZEL





16 TAYYAR ŞAFAK -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





17 SİBEL KAZAR -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜHENDİS





18 ALPER KÜNKÜL -YÜKSEKÖĞRENİM- DOKTOR/MÜTEHASSIS DR





19 RIZA PEKER -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





20 EKREM SARISOY -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR





21 ERGÜL SİLLER -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





22 AYDIN İNCE -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT





23 MEHMET GÜRBÜZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR





24 YUNUS TÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





25 OSMAN AKBAŞ -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





26 TANER KIRHAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETMEN





27 MEHMET BÜYÜKÇANGA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





28 METİN YAZAR -YÜKSEKÖĞRENİM- SİG-ORTAÖĞRENİM-CI





29 HÜMMET TATAR -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





30 ALİ EKBER YEŞİL -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ





32 AYHAN ATMACA -ORTAÖĞRENİM- İNŞAAT İLE İLGİLİ





33 ADİL CEYLAN -İLKÖĞRETİM- YÖNETİCİLİK





34 TAHİR PALA -İLKÖĞRETİM- MADENCİ





35 AHMET CAN ERBAŞ -ORTAÖĞRENİM- ÖĞRENCİ