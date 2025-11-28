Metro Kapalı mı? İstanbul'da Sahil Yolu Kapalı mı?

İstanbulluların en çok merak ettiği sorulardan biri olan "Metro kapalı mı?" sorusuna yanıt, şu an için metro hatlarında bir kapanma olmadığı yönünde. Ancak, güvenlik nedeniyle bazı otobüs hatlarının güzergahlarında değişiklik ve kısıtlamalar uygulanıyor.

Papa'nın hareket güzergahları üzerinde bulunan ve Tarihi Yarımada'ya ulaşımda kilit rol oynayan Sahil Kennedy Caddesi trafiğe kapatılan ana arterler arasında yer alıyor.

Sahil Kennedy Caddesi: Belirli saatler arasında Sirkeci istikameti (Taşhanlar - Yenikapı arası) ve Bakırköy istikameti (Çatladıkapı - Yenikapı arası) araç trafiğine kapatılmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi: Unkapanı istikameti kapalıdır.

Rauf Orbay Caddesi: Sirkeci istikameti kapalıdır.

Bu kapanışlar nedeniyle, özellikle Bakırköy'den Tarihi Yarımada'ya gidecek sürücülerin sahil yolunu kullanmakta zorlanacağı ve alternatif güzergahlara yönelmesi gerektiği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre trafik düzenlemeleri, 27 Kasım (Perşembe) saat 17:00'den başlayarak 30 Kasım (Pazar) günü program bitimine kadar farklı zaman dilimlerinde uygulanacak.

Papa'nın ziyaret edeceği Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi çevresindeki bazı yollar da kapatıldı:

Cumhuriyet Caddesi: İki taraflı olarak taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Halaskargazi Caddesi ve Abide-i Hürriyet Caddesi'nin Halaskargazi istikameti de kapalı olan diğer kritik caddelerdir.

Raylı sistemlerde (metro) genel bir kapanma olmasa da, güzergahı değişen ve seferleri kısaltılan otobüs hatları bulunuyor. Özellikle Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Kennedy Caddesi'ni kullanan birçok İETT hattı, güzergahlarında geçici olarak değişiklik yapıyor.