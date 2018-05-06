Mesut Bakkal: 'Ligi bitirmek istiyorduk'

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaile 1-1 berabere kalan Aytemizteknik direktörü, "Gönül isterdi ki bu maçı galip gelip, 38 puanla ligi hemen hemen bitirmekti." dedi.Bakkal maçın ardında düzenlenen basın toplantısında iki takım açısından stratejik bir maç oynandığını söyledi. Özellikle aradaki üç puan farkını korumanın kendileri çok önemli olduğunu ifade eden Bakkal, "Mağlup olsanız çok farklı şeyler düşünülürdü. Özellikle iç sahada kaybedip rakiple aynı puana gelmemiz sıkıntı yaşatırdı." dedi.Maçta iki takımın da galibiyeti getiren pozisyonları yakaladığını dile getiren Bakkal, 1-0'dan sonra 1-1 ve kaçırılan pozisyonlarla güzel bir maç olduğunu ifade etti.Ligde çok önemli maçlar oynadıklarını anlatan Bakkal, "Gönül isterdi ki bu maçı galip gelip, 38 puanla ligi hemen hemen bitirmekti. Özellikle son 8-9 haftada aldığımız 15 puan var. Bu ve özellikle bu bir puanın bize faydası olacak. Son iki haftada herkes bunu görecek. Herkesin zorlu maçları var, mağlup olmadan devam ediyoruz. Bu süreç iki hafta daha devam edecek. İnşallah önümüzdeki hafta iyi bir skor alırız." diye konuştu.Bakkal, bu maçın ardında 2-3 oyuncularının cezalı duruma düştüğünü, ligin sonunu dinlenir adamlarla oynamanın da fayda getireceğini kaydetti.