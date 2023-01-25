Mekke yeşillendi mi 2023? kıyamet alamet mi?

Bir kaç gündür Suudi Arabistan'da çok miktarda yağmur yağmasından sonra ovalar, dağlar yeşillendi. Sosyal medyada yeşil dağ görüntüleri ve videoları "şaşkınlıkla" paylaşıldı. Peki, Mekke yeşillendi mi? Mekke yeşillenmesi kıyamet alameti mi?Mekke Emirliği, Twitter hesabından, bölgedeki dağlardan çekilen bir görüntü paylaştı. Görüntüde birkaç haftadır şiddetli yağışların etkisi altındaki Mekke'nin dağ ve ovalarında yeşilin hakim olduğu farkedildi.Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası çöllük arazilerin yeşermesini değerlendiren Prof. Dr. İhsan Çiçek, iklim değişikliğinden bahsedilebilmesi için ısrarlı ve tekrarlı bir durum olması gerektiğini söylediHz Muhammed (SAV)'in doğduğu toprak Mekke'deki dağların ve ovaların yeşillendiğini gören milyonlarca Müslüman'ın aklına kıyamet hadisleri geldi."Mal çoğalıp, kapıdan taşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O derecede ki: Bir adam malının zekâtını çıkaracak, fakat onu kabul edecek hiçbir kimse bulamayacak. Hatta Arap toprağı / Arap yarımadası (ziraat, mera, bağ-bahçe ile) ırmakların aktığı yemyeşil bir hale dönmedikçe kıyamet kopmaz." (bk. Müslim, Zekât, 60; Ahmed b. Hanbel, 2/370, 417; Mecmau'z-Zevaid, 7/331)