Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 14:20 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 14:20

Mekke yeşillendi mi 2023? kıyamet alamet mi?

Mekke yeşillendi mi sorusu Mekke'de yaşanan sağanak yağıştan sonra gündeme geldi. Kıyamaet alametlerinden birisi olduğu iddia edilen Mekke'nin yeşillenmesi ne zaman oldu? İşte detaylar...

Mekke yeşillendi mi 2023? kıyamet alamet mi?
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Bir kaç gündür Suudi Arabistan'da çok miktarda yağmur yağmasından sonra ovalar, dağlar yeşillendi. Sosyal medyada yeşil dağ görüntüleri ve videoları "şaşkınlıkla" paylaşıldı. Peki, Mekke yeşillendi mi? Mekke yeşillenmesi kıyamet alameti mi? 

MEKKE YEŞİLLENDİ Mİ?

Mekke Emirliği, Twitter hesabından, bölgedeki dağlardan çekilen bir görüntü paylaştı. Görüntüde birkaç haftadır şiddetli yağışların etkisi altındaki Mekke'nin dağ ve ovalarında yeşilin hakim olduğu farkedildi.

Suudi Arabistan'ın yeşillenmesi bilim adamlarına da soruldu.

Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası çöllük arazilerin yeşermesini değerlendiren Prof. Dr. İhsan Çiçek, iklim değişikliğinden bahsedilebilmesi için ısrarlı ve tekrarlı bir durum olması gerektiğini söyledi

MEKKE YEŞİLLENMESİ KIYAMET ALAMETİ Mİ?
Hz Muhammed (SAV)'in doğduğu toprak Mekke'deki dağların ve ovaların yeşillendiğini gören milyonlarca Müslüman'ın aklına kıyamet hadisleri geldi.
İşte, Hz. Ebu Hureyre'nin aktardığı hadis-i şerif:

Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu:

"Mal çoğalıp, kapıdan taşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O derecede ki: Bir adam malının zekâtını çıkaracak, fakat onu kabul edecek hiçbir kimse bulamayacak. Hatta Arap toprağı / Arap yarımadası (ziraat, mera, bağ-bahçe ile) ırmakların aktığı yemyeşil bir hale dönmedikçe kıyamet kopmaz." (bk. Müslim, Zekât, 60; Ahmed b. Hanbel, 2/370, 417; Mecmau'z-Zevaid, 7/331)

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