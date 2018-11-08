Mehmet Ali Erbil en son sağlık durumu

Mehmet Ali Erbil son dakika öldü mü, Mehmet Ali Erbil en son sağlık durumu kaçış sendromu nedir? Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil acil hastaneye kaldırılmış yapılan tedavilerin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından dün Erbil'den iyi haber gelmişti. Ünlü şovmen bugün tekrar fenalaştı. Kanama geçiren Erbil, apar topar operasyona alındı. Babasının sağlık durumunu sosyal medyadan duyuran Sezin Erbil, sevenlerinden dua istedi. Erbil; 'Canım babam, her şeyim yoğun bakımda tekrardan dualarınıza ihtiyacımız var' mesajını paylaştı. Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil sosyal medya hesabından abisi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; Yanlış duyumlar olmaması adına abimin durumunu özetlemek istiyorum. Dün akşamüzeri kırık kaburgasının sivri ucu diafragmada bir damarı yaraladı ve yine göğüs içine kanama nedeni ile ameliyat edildi ve kanama durduruldu. Yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Yine dualarımızla iyileşecek inşallah. Neden böyle oluyor demiyorum. Olumlu olumsuz her şey bizim için. Atlatacak bunu da inşallah. Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Sadettin Erbil'den Okan, Mustafa ve Yeşim adlarında kardeşleri vardır. Türkmen kökenli, Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil'in ikinci oğlu olan Mehmet Ali Erbil'in, annesi Yurdagül Eken babasından boşanıp bir subayla evlendiğinde İstanbul'da başlayan ortaokul hayatı, Balıkesir'de devam eder, Ankara'da biter. 14 yaşına ve lise çağına geldiğinde, üvey baba yanında daha fazla kalamayacağı anlaşılır. Ve yatılı okul formülünde karar kılınır.

08 Kasım 2018 11:11
Mehmet Ali Erbil en son sağlık durumu
Mehmet Ali Erbil'in son durumu! Doktor kardeşi açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu bu sözlerle anlattı: Süreç devam ediyor. Tansiyon, nabız, idrar stabil durumda yani kötüleşme yok, ileriye gidiş yok. Yoğun bakımda yatan her hasta için geçerli,sürprizler olabilir. Olursa çaresine bakılır. Çok ağır badireler anlattı. 17 yıldır bunu yaşadığı için damarlar bir genişleyip bir daralmaktan herhalde vücut adapte oldu. Bana olsa yaşamıyor olurdum. Son 10 gün içinde 7.5 litre kanadı. Vücut dirençli... İnşallah atlatacak. Süreci yakından takip ediyorum. Şuan yeni bir kanaması yok. İyi olsun da ne kadar zaman alırsa alsın...Abim tedaviye cevap veriyor en sevindirici tarafı bu... 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde 16 yaşındayken hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyunun başrolüne seçilir. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandığinda daha 17 yaşındaydı.. Buradan mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı . 21 yaşına geldiğinde hayatının akışını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. Ya Ankara'da kalıp tiyatro oyunculuğuna devam edecek ya da İstanbul'dan aldığı müzikal tekliflerini değerlendirecektir. İkincisini yapar ve Devlet memurluğundan istifa eder , bugünkü Mehmet Ali Erbil portresi yavaş yavaş şekillenir. 'Memurluktan bir ayda kazandığı parayı, müzikallerden bir gecede alıyordu artık.
Mehmet Ali Erbil'den haber var!

"Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bu ağır ve ciddi bir tablo olduğu için 3-5 günde tamamen iyileşmeyi bekleyemeyiz. Yoğun bakımda bulunan her hasta için bu geçerlidir. 7.5 litre kanama olan bir insanda doğal olarak kalp, akciğer, böbrek fonksiyonları bozulabilir. Yapılan tedaviler ve önlemler hep bu yönde. Şu an organ fonksiyonlarında bizi telaşlandıracak bir bozulma yok. Hepsini atlatacak ben inanıyorum, dualarınız onu ayağa kaldıracak. Abim güçlüdür onu bekleyen evlatları, bizler ve sizler varsınız."

Kaynak: Akşam

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