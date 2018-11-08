Mehmet Ali Erbil son dakika öldü mü, Mehmet Ali Erbil en son sağlık durumu kaçış sendromu nedir? Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil acil hastaneye kaldırılmış yapılan tedavilerin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından dün Erbil'den iyi haber gelmişti. Ünlü şovmen bugün tekrar fenalaştı. Kanama geçiren Erbil, apar topar operasyona alındı. Babasının sağlık durumunu sosyal medyadan duyuran Sezin Erbil, sevenlerinden dua istedi. Erbil; 'Canım babam, her şeyim yoğun bakımda tekrardan dualarınıza ihtiyacımız var' mesajını paylaştı. Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil sosyal medya hesabından abisi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; Yanlış duyumlar olmaması adına abimin durumunu özetlemek istiyorum. Dün akşamüzeri kırık kaburgasının sivri ucu diafragmada bir damarı yaraladı ve yine göğüs içine kanama nedeni ile ameliyat edildi ve kanama durduruldu. Yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Yine dualarımızla iyileşecek inşallah. Neden böyle oluyor demiyorum. Olumlu olumsuz her şey bizim için. Atlatacak bunu da inşallah. Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Sadettin Erbil'den Okan, Mustafa ve Yeşim adlarında kardeşleri vardır. Türkmen kökenli, Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil'in ikinci oğlu olan Mehmet Ali Erbil'in, annesi Yurdagül Eken babasından boşanıp bir subayla evlendiğinde İstanbul'da başlayan ortaokul hayatı, Balıkesir'de devam eder, Ankara'da biter. 14 yaşına ve lise çağına geldiğinde, üvey baba yanında daha fazla kalamayacağı anlaşılır. Ve yatılı okul formülünde karar kılınır.