Mehmet Ali Erbil en son sağlık durumu

Mehmet Ali Erbil'in son durumu! Doktor kardeşi açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu bu sözlerle anlattı: Süreç devam ediyor. Tansiyon, nabız, idrar stabil durumda yani kötüleşme yok, ileriye gidiş yok. Yoğun bakımda yatan her hasta için geçerli,sürprizler olabilir. Olursa çaresine bakılır. Çok ağır badireler anlattı. 17 yıldır bunu yaşadığı için damarlar bir genişleyip bir daralmaktan herhalde vücut adapte oldu. Bana olsa yaşamıyor olurdum. Son 10 gün içinde 7.5 litre kanadı. Vücut dirençli... İnşallah atlatacak. Süreci yakından takip ediyorum. Şuan yeni bir kanaması yok. İyi olsun da ne kadar zaman alırsa alsın...Abim tedaviye cevap veriyor en sevindirici tarafı bu... 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde 16 yaşındayken hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyunun başrolüne seçilir. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandığinda daha 17 yaşındaydı.. Buradan mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı . 21 yaşına geldiğinde hayatının akışını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. Ya Ankara'da kalıp tiyatro oyunculuğuna devam edecek ya da İstanbul'dan aldığı müzikal tekliflerini değerlendirecektir. İkincisini yapar ve Devlet memurluğundan istifa eder , bugünkü Mehmet Ali Erbil portresi yavaş yavaş şekillenir. 'Memurluktan bir ayda kazandığı parayı, müzikallerden bir gecede alıyordu artık.Mehmet Ali Erbil'den haber var!"Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bu ağır ve ciddi bir tablo olduğu için 3-5 günde tamamen iyileşmeyi bekleyemeyiz. Yoğun bakımda bulunan her hasta için bu geçerlidir. 7.5 litre kanama olan bir insanda doğal olarak kalp, akciğer, böbrek fonksiyonları bozulabilir. Yapılan tedaviler ve önlemler hep bu yönde. Şu an organ fonksiyonlarında bizi telaşlandıracak bir bozulma yok. Hepsini atlatacak ben inanıyorum, dualarınız onu ayağa kaldıracak. Abim güçlüdür onu bekleyen evlatları, bizler ve sizler varsınız."