MEB Öğretmen Atama Sonuçları Listesi 2025: 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonucu Sorgulama Ekranı (e-Devlet)

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasını bugün (24 Kasım 2025 Pazartesi) gerçekleştiriyor. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 14.30'da başlayan kura töreninin ardından, atama sonuçlarının saat 17.00 itibarıyla sisteme düşmesi ve erişime açılması bekleniyor.



Adaylar, atandıkları kurumları ve görev yerlerini e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecekler.



🔍 MEB Öğretmen Atama Sonucu Nasıl Sorgulanır?



Atama sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekmektedir:



e-Devlet'e Giriş Yapın: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.



Arama Çubuğunu Kullanın: Arama bölümüne "Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" yazın.



Sonucu Görüntüleyin: İlgili hizmete tıkladığınızda atandığınız il, ilçe ve okul bilgileri veya "Yerleşemediniz" ibaresi ekranda görünecektir.



Alternatif olarak sonuçlar, MEB'in resmi internet sitesi personel.meb.gov.tr adresinden de duyurulacaktır.



🗓️ Atanan Öğretmenler Ne Zaman Göreve Başlayacak?



Ataması yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmenin görev başı yapacağı tarih de netleşti. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin tamamlanmasının ardından, yeni öğretmenler 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla okullarındaki yerlerini alacak ve ders başı yapacaklar.



Taban Puanlar ve Branş Dağılımı (Özet)



Atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, branş bazında oluşan minimum atama puanları (taban puanlar) da MEB tarafından "Sayısal Veriler" başlığı altında yayımlanacak. Bu liste yayımlandığında sayfamızda bulabileceksiniz.

