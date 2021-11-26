Marsilya maçı sonrası hakemlerden Fatih Terim'e teşekkür

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takım kaptanı Fernando Muslera, sahaya yabancı madde atan taraftarları uyardı.



Müsabakanın 37. dakikasında Olimpik Marsilya'dan Matteo Guendouzi korner kullanmak için köşe gönderine geldi. Bu sırada Fransız futbolcuya tribünden yabancı madde atıldı.



Köşe gönderinin yanına gelen Fatih Terim ile kaleci Muslera, taraftarlara yabancı madde atmamaları konusunda uyarıda bulundu.



Stat hoparlörlerinden de sık sık anonslar yapılarak sahaya yabancı madde atılmaması istendi.



Bu arada maçın hakemleri, karşılaşmanın ardından Fatih Terim'e teşekkür etti.





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