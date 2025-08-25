25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Marsilya'da gündem Emerson Palmieri

Marsilya, sol bek transferinde West Ham'dan Emerson Palmieri'yi kadrosuna katmak istiyor.

calendar 25 Ağustos 2025 16:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marsilya'da gündem Emerson Palmieri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fransız ekibi Marsilya, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Foot Mercato'nun haberine göre Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, kadrosuna bir sol bek transferi yapılmasının aciliyetli olduğunu yönetime söyledi ve Marsilya yönetimi bu konuda hız kazandı.

Bu kapsamda Fransız takımının ana hedefi West ham oyuncusu Emerson Palmieri ve Liverpool'da top koşturan Kostas Tsimikas.


EMERSON DAHA OLUMLU

Elde edilen bilgilere göre Marsilya cephesinde Emerson Palmieri'nin adı daha fazla öne çıkıyor.

Daha öncesinde Ligue 1'de forma giymiş olması ve İngiliz ekibinden bonservissiz bir şekilde ayrılma ihtimalinin olması.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 32 maça çıkan Emerson, 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.