Marsilya'da gündem Emerson Palmieri

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fransız ekibi Marsilya, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor.Foot Mercato'nun haberine göre Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, kadrosuna bir sol bek transferi yapılmasının aciliyetli olduğunu yönetime söyledi ve Marsilya yönetimi bu konuda hız kazandı.Bu kapsamda Fransız takımının ana hedefi West ham oyuncusu Emerson Palmieri ve Liverpool'da top koşturan Kostas Tsimikas.Elde edilen bilgilere göre Marsilya cephesinde Emerson Palmieri'nin adı daha fazla öne çıkıyor.Daha öncesinde Ligue 1'de forma giymiş olması ve İngiliz ekibinden bonservissiz bir şekilde ayrılma ihtimalinin olması.Geçtiğimiz sezonda 32 maça çıkan Emerson, 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.