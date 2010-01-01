Mario Chalmers, NBA'e dönmek istiyor!

Serbest oyuncu Mario Chalmers, NBA'e geri dönme umuduyla G League ile yeni bir sözleşme imzalayacak.



Hoops Rumors'a göre Chalmers, 48 saatlik zaman dilimi içinde herhangi bir takımla anlaşma yapma özgürlüğüne sahip ve iddialara göre, şimdiden G League'de kendisiyle ilgilendiğini belirtmiş olan bir ekip bulunuyor.



35 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunda Yunanistan'da Aris forması giymiş ve 22 maçta %37 üçlük isabetiyle 10.5 sayı ve 2.3 asist ortalamaları tutturmuştu.



Chalmers, diğer denizaşırı basketbol liglerinden gelen bazı teklifleri reddettikten sonra, NBA'e bir geri dönüş yapmak istediğini söyledi:



"Kariyerimi başladığım yerde bitirebilmek, benim için dünyalara bedel olurdu. İlk draft olduğum yer NBA'di. Basketboldan asla denizaşırı ülkelerde emekli olmayı düşünmedim.



Yani NBA'e dönmek, kariyerimi bitirmek için harika bir yol olurdu. Bugün olduğum yere gelmeme yardımcı olan hayranların önünde, evimde olmak isterdim."



Chalmers'ın NBA'de en çok hatırlandığı dönem, şutörlüğü ve oyun kuruculuğu ile LeBron James ve Dwyane Wade'in liderliğini üstlendiği Miami Heat ekibinin 2010'lu yılların başındaki dönemiydi. Chalmers bu süreçte ekiple iki şampiyonluk kazanamıştı.



Chalmers, NBA'deki 10 sezonluk kariyerinde %41 şut isabetiyle 8.9 sayı, 3.7 asist, 2.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



