Haber Tarihi: 04 Ekim 2023 10:29 -
Güncelleme Tarihi:
04 Ekim 2023 10:29
Manchester United 2-3 Galatasaray Maç Özeti İzle
Manchester United 2-3 Galatasaray Maç Özeti İzle | Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez geriye düştüğü maçta Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar Mauro Icardi ile bir penaltıdan da yararlanamadı.
UEFA Şampyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester United Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, zorlu deplasmanda puan ya da puanlarla dönmekten başka bir şey düşünmüyor. EXXEN'den naklen yayınlanan Manchester United-Galatasaray maçı ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport ekranlarından da takip edilebiliyor. EXXEN SATIN ALMAK VE MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN! Peki, Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester United Galatasaray maçı Exxen ekranlarında canlı yayınlanıyor. Exxen'de yaşanan sorunun ardından maç TV 8.5'ta yayınlanıyor.
MANCHESTER UNITED 2-3 GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Manchester United deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Old Trafford'da iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi attı. Manchester United'ın golleri 17 ve 67'de Rasmus Hojlund'dan geldi.
Galatasaray'da Mauro Icardi, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Arjantinli yıldız, penaltıda topu dışarıya gönderdi.
Manchester United'da Casemiro, 77. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray, bu sonucun ardından gruptaki puanını 4'e yükseltti. Manchester United, iki maç sonunda puanla tanışamadı.
Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçında 24 Ekim'de İstanbul'da Bayern Münih'i ağırlayacak. Manchester United ise Kopenhag'la karşı karşıya gelecek.
A GRUBU PUAN DURUMU
Bayern Münih: 6 puan Galatasaray: 4 puan Kopenhag: 1 puan Manchester United: 0 puan
KAAN ORTA SAHADA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunma güvenliğini de düşünerek orta sahada Lucas Torreira'nın yanında Kaan Ayhan'a forma verdi.
Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, MKE Ankaragücü maçında olduğu gibi yine 10 numarada görev aldı.
Manchester United, 2. dakikada etkili oldu. Sol kanattan atağa çıkan Hojlund'un pasında Fernandes istediği gibi vuramadı ve top auta çıktı.
Kerem sonunu getiremedi. 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu korner sonrasında topu 60 metre sürdü ancak şutu çekemeden Dalot araya girdi ve topu taca yolladı.
MANCHESTER GOLÜ BULDU
Manchester United, 17. dakikada öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Rashford, sağ kanatta topu aldı ve ceza sahasına girdi. İngiliz futbolcunun arka direğe ortasında, Hojlund topu ağlara gönderdi.
ZAHA CEVAP VERDİ
Galatasaray bu gole 23. dakikada Wilfried Zaha ile karşılık verdi. Davinson Sanchez'in ileriye gönderdiği topa çok iyi hareketlenen Zaha, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla Onana'yı mağlup etti ve skoru 1-1 yaptı.
ABDÜLKERİM ARAYA GİRDİ!
Manchester United, 30. dakikada tehlikeli geldi. Hojlund'un içeriye çevirdiği topta Mount vuruşunu yaptı ancak Abdülkerim araya girdi ve topu kornere yolladı.
HANNIBAL'DAN DIŞARIYA GİTTİ!
Manchester United, 44. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Rashford'un çevirdiği topta Mount vuruşunu yaptı ancak Mejbri Hannibal'a çarpan top auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
SACHA BOEY FIRTINASI
Galatasaray, 52. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Sacha Boey'un çabasıyla korner kazandı. Bu atağın dönüşünde, bir dakika sonra ise sarı-kırmızılılar kontra atağa yakalandı. Rashford, çaprazda Muslera ile karşı karşıya pozisyonda geride gelen arkadaşını düşündü ancak Sacha Boey araya girdi ve bu topu dışarıya gönderdi.
MANU ATTI, OFSAYT
Manchester United'da ilk golü atan Hojlund, 59. dakikada ceza sahasında topla buluştu. Danimarkalı futbolcu, Sacha Boey'dan sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem 20 yaşındaki futbolcunun ofsayt pozisyonunda olduğunu işaret etti ve bu gol geçerlilik kazanmadı.
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 61. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda Tete ve Lucas Torreira kenara geldi. Sergio Oliveira ve Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.
MANCHESTER YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Manchester United, 67. dakikada ise yeniden öne geçti. Sergio Oliveira, geri pasında Davinson Sanchez'i düşündü. Sanchez'in bu pozisyonda ayağı kaydı. Topu alan Hojlund, yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra Muslera ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
ONANA'DAN HATA, KEREM DIŞARI ATTI
Galatasaray, 69. dakikada gole çok yaklaştı. Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Onana topu sektirdi. Bu topu alan Zaha, Kerem'i gördü. Kerem'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş az farkla dışarıya gitti.
KEREM ATTI!
Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada bu kez attı. Barış Alper, sağ kanattan topu taşıdıktan sonra Kerem'i gördü. Milli futbolcu, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.
MERTENS ARAYA GİRDİ, PENALTI!
Manchester United kalecisi Andre Onana, 76. dakikada büyük bir hata yaptı. Kamerunlu eldiven, kısa pasla Casemiro'yu görmek istedi ancak Mertens araya girdi. Casemiro, daha sonra Mertens'i ceza sahasında düşürdü. Hakem Ivan Kruzliak, penaltı noktasını gösterdi. Kruzliak, sarı kartı bulunan Casemiro'yu ikinci sarı kartla oyundan attı.
PENALTI KAÇTI!
Galatasaray'da kazanılan penaltıda topun başına Mauro Icardi geçti. Arjantinli yıldızın yerden vuruşunda top dışarıya gitti.
ICARDI BU KEZ ATTI
Davinson Sanchez'in uzaklaştırdığı top Mauro Icardi'ye asist oldu. Arjantinli golcü, 81. dakikada kaleci Onana ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
SACHA BOEY ETKİLİ OLDU!
Galatasaray, özellikle Casemiro'nun kırmızı kartının ardından orta sahayı kolay geçmeye başladı. 83. dakikada gelişen atakta Sacha Boey'un ceza sahası içinden vuruşu savunmaya da çarptı ve dışarıya gitti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada solda ceza sahasına giren Hojlund'un pasıyla penaltı noktası civarında buluşan Bruno Fernandes'in bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.
17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasla sağdan atağa katılan Rashford, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisindeki Hojlund kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
23. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasına giren Zaha, savunmadaki Dalot ile mücadeleye girdi. Topu iyi saklayan Fildişi Sahilli yıldızın vuruşunda meşin yuvarlak rakibine de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
Mücadelenin devre arasına eşitlikle girildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde hızlı çıkan Rashford, sağdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. İngiliz futbolcu, şut çekmek yerine daha uygun durumdaki Bruno Fernandes'e pas vermek isteyince araya giren Boey, topu kornere atarak önemli bir tehlikeyi önledi.
Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Mount bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Bruno Fernandes'in sert şutunda top Muslera'da kaldı.
67. dakikada Manchester United bir kez daha öne geçti. Oliveira'nın kaptırdığı topla kendi yarı alanından çıkıp Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Hojlund, karşı karşıya kaldığı Muslera'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
70. dakikada Zaha'nın pasıyla penaltı noktası gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top auta gitti.
71. dakikada Galatasaray bir kez daha beraberliği sağladı. Icardi'nin pasıyla sağdan atağa çıkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, altıpas gerisinde Onana ile karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.
76. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onana'nın kullandığı aut atışında top kısa düştü. Araya giren Mertens, ceza sahası içinde Casemiro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kruzliak penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada ilk yarıdan sarı kartı bulunan Casemiro ikinci sarı karttan oyundan atıldı.
78. dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta attı.
81. dakikada Galatasaray öne geçti. Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Icardi, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.
90+1. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Icardi'nin gelişine vurduğu top yandan auta çıktı.
Maç sarı-kırmızılı ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Old Trafford
Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)
Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat (Dk. 89 Martial), Casemiro, Mount (Dk. 85 Antony), Hannibal (Dk. 46 Eriksen), Bruno Fernandes, Rashford (Dk. 69 Garnacho), Hojlund