Manchester United 2-3 Galatasaray Maç Özeti İzle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester United Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, zorlu deplasmanda puan ya da puanlarla dönmekten başka bir şey düşünmüyor. EXXEN'den naklen yayınlanan Manchester United-Galatasaray maçı ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport ekranlarından da takip edilebiliyor. EXXEN SATIN ALMAK VE MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN! Peki, Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester United Galatasaray maçı Exxen ekranlarında canlı yayınlanıyor. Exxen'de yaşanan sorunun ardından maç TV 8.5'ta yayınlanıyor.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Manchester United deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Old Trafford'da iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi attı. Manchester United'ın golleri 17 ve 67'de Rasmus Hojlund'dan geldi.Galatasaray'da Mauro Icardi, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Arjantinli yıldız, penaltıda topu dışarıya gönderdi.Manchester United'da Casemiro, 77. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Galatasaray, bu sonucun ardından gruptaki puanını 4'e yükseltti. Manchester United, iki maç sonunda puanla tanışamadı.Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçında 24 Ekim'de İstanbul'da Bayern Münih'i ağırlayacak. Manchester United ise Kopenhag'la karşı karşıya gelecek.Bayern Münih: 6 puanGalatasaray: 4 puanKopenhag: 1 puanManchester United: 0 puanGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunma güvenliğini de düşünerek orta sahada Lucas Torreira'nın yanında Kaan Ayhan'a forma verdi.Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, MKE Ankaragücü maçında olduğu gibi yine 10 numarada görev aldı.Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, IcardiManchester United, 2. dakikada etkili oldu. Sol kanattan atağa çıkan Hojlund'un pasında Fernandes istediği gibi vuramadı ve top auta çıktı.Kerem sonunu getiremedi. 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu korner sonrasında topu 60 metre sürdü ancak şutu çekemeden Dalot araya girdi ve topu taca yolladı.Manchester United, 17. dakikada öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Rashford, sağ kanatta topu aldı ve ceza sahasına girdi. İngiliz futbolcunun arka direğe ortasında, Hojlund topu ağlara gönderdi.Galatasaray bu gole 23. dakikada Wilfried Zaha ile karşılık verdi. Davinson Sanchez'in ileriye gönderdiği topa çok iyi hareketlenen Zaha, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla Onana'yı mağlup etti ve skoru 1-1 yaptı.Manchester United, 30. dakikada tehlikeli geldi. Hojlund'un içeriye çevirdiği topta Mount vuruşunu yaptı ancak Abdülkerim araya girdi ve topu kornere yolladı.Manchester United, 44. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Rashford'un çevirdiği topta Mount vuruşunu yaptı ancak Mejbri Hannibal'a çarpan top auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.Galatasaray, 52. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Sacha Boey'un çabasıyla korner kazandı. Bu atağın dönüşünde, bir dakika sonra ise sarı-kırmızılılar kontra atağa yakalandı. Rashford, çaprazda Muslera ile karşı karşıya pozisyonda geride gelen arkadaşını düşündü ancak Sacha Boey araya girdi ve bu topu dışarıya gönderdi.Manchester United'da ilk golü atan Hojlund, 59. dakikada ceza sahasında topla buluştu. Danimarkalı futbolcu, Sacha Boey'dan sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem 20 yaşındaki futbolcunun ofsayt pozisyonunda olduğunu işaret etti ve bu gol geçerlilik kazanmadı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 61. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda Tete ve Lucas Torreira kenara geldi. Sergio Oliveira ve Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.Manchester United, 67. dakikada ise yeniden öne geçti. Sergio Oliveira, geri pasında Davinson Sanchez'i düşündü. Sanchez'in bu pozisyonda ayağı kaydı. Topu alan Hojlund, yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra Muslera ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.Galatasaray, 69. dakikada gole çok yaklaştı. Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Onana topu sektirdi. Bu topu alan Zaha, Kerem'i gördü. Kerem'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş az farkla dışarıya gitti.Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada bu kez attı. Barış Alper, sağ kanattan topu taşıdıktan sonra Kerem'i gördü. Milli futbolcu, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.Manchester United kalecisi Andre Onana, 76. dakikada büyük bir hata yaptı. Kamerunlu eldiven, kısa pasla Casemiro'yu görmek istedi ancak Mertens araya girdi. Casemiro, daha sonra Mertens'i ceza sahasında düşürdü. Hakem Ivan Kruzliak, penaltı noktasını gösterdi. Kruzliak, sarı kartı bulunan Casemiro'yu ikinci sarı kartla oyundan attı.Galatasaray'da kazanılan penaltıda topun başına Mauro Icardi geçti. Arjantinli yıldızın yerden vuruşunda top dışarıya gitti.Davinson Sanchez'in uzaklaştırdığı top Mauro Icardi'ye asist oldu. Arjantinli golcü, 81. dakikada kaleci Onana ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.Galatasaray, özellikle Casemiro'nun kırmızı kartının ardından orta sahayı kolay geçmeye başladı. 83. dakikada gelişen atakta Sacha Boey'un ceza sahası içinden vuruşu savunmaya da çarptı ve dışarıya gitti.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.2. dakikada solda ceza sahasına giren Hojlund'un pasıyla penaltı noktası civarında buluşan Bruno Fernandes'in bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.Mücadelenin devre arasına eşitlikle girildi.54. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde hızlı çıkan Rashford, sağdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. İngiliz futbolcu, şut çekmek yerine daha uygun durumdaki Bruno Fernandes'e pas vermek isteyince araya giren Boey, topu kornere atarak önemli bir tehlikeyi önledi.Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Mount bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.65. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Bruno Fernandes'in sert şutunda top Muslera'da kaldı.70. dakikada Zaha'nın pasıyla penaltı noktası gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top auta gitti.77. dakikada ilk yarıdan sarı kartı bulunan Casemiro ikinci sarı karttan oyundan atıldı.90+1. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Icardi'nin gelişine vurduğu top yandan auta çıktı.Maç sarı-kırmızılı ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.Old TraffordIvan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat (Dk. 89 Martial), Casemiro, Mount (Dk. 85 Antony), Hannibal (Dk. 46 Eriksen), Bruno Fernandes, Rashford (Dk. 69 Garnacho), HojlundMuslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 84 Ndombele), Kaan Ayhan (Dk. 84 Nelsson), Torreira (Dk. 61 Oliveira), Tete (Dk. 61 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 72 Mertens), IcardiDk. 17 ve 67 Hojlund (Manchester United), Dk. 23 Zaha, Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 81 Icardi (Galatasaray): Dk. 77 Casemiro (Manchester United)Dk. 31 Torreira, Dk. 61 Boey, Dk. 86 Oliveira (Galatasaray), Dk. 38 Dalot (Manchester United)