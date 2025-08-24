Haber Tarihi: 24 Ağustos 2025 16:34 - Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 16:34

Maçlar niye ertelendi? Konyaspor - Beşiktaş maçı neden ertelendi?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak bazı maçların ertelendiği duyuruldu. Onlardan biri de Konyaspor - Beşiktaş oldu. TFF'den konu ile ilgili açıklama geldi. Taraftarlar ise Konyaspor - Beşiktaş maçı neden ertelendi? diye araştırıyor. Peki Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın ertelenme sebebi ve son gelişmeler..

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanacak olan bazı maçların ertelendiğini açıkladı. Sporseverler ise internetten Konyaspor - Beşiktaş maçı ertelendi mi, neden sorularının cevapları arıyor. Süper Lig'in ilk haftasında da bazı maçlar ertelenmişti, gözler önümüzdeki haftada karşılaşmalara çekildi. Taraftarlar tarafından Konyaspor - Beşiktaş maçının ertelenip ertelenmediği ise merak ediliyor. Konuyla ilgili TFF'den açıklama geldi. İşte detaylar...

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanacak olan Konyaspor - Beşiktaş maçının ertelendiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararın sebebini de açıkladı. Buna göre, siyah-beyazlıların oynayacağı UEFA Konferans Ligi karşılaşmasından dolayı böyle bir karar alındı. Beşiktaş'ın yanı sıra RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un da 3. hafta maçları ertelendi. TFF tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

""UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş maçı alınan karar kapsamında ertelendi. Peki Konya - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Maç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
