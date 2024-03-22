Haber Tarihi: 22 Mart 2024 18:08 - Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 18:08

Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman, şifresiz mi?

Hazırlık mücadelesinde Türkiye, Macaristan'a konuk oluyor. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Türkiye, Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçları oynayacak. Budapeşte'de bulunan Puskar Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. A Milli Takım aday kadrosu belli olurken sakatlanan Ferdi ve Cengiz Ünder kamp kadrosundan çıkarılmıştı. Bu oyuncuların yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın kafileye dahil edildi. Milli maç heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler ise "Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi" sorusuna yanıt arıyor. İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya geldi. İşte, Macaristan - Türkiye maçına ilişkin bilgiler…

Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman, şifresiz mi?
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Futbolda milli mesai başlıyor. Montella yönetiminde başarılı bir dönemi geride bırakan Ay-yıldızlılar, Avrupa Futbol Şampiyonası'na odaklandı. Türkiye'de gözler milli takım kadrosuna ilk kez davet edilen oyuncularda olacak. A Milli Futbol Takımı son resmi maçına EURO 2024 elemeleri kapsamında oynadığı Galler maçıyla çıkmıştı. EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grubunu 17 puanla lider tamamlamıştı. Macaristan - Türkiye hazırlık maçının detayları belli oldu. Peki Macaristan Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Macaristan Türkiye mücadelesinin başlangıç saati…

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan'a konuk oluyor. Macaristan - Türkiye maçı Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da 22 Mart cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Türkiye: Mert, Zeki, Samet, Merih, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Kenan Yıldız, Enes Ünal.

MACARİSTAN İLE 15. RANDEVU

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

RESMİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

A MİLLİ TAKIM 3 GÜN MACARİSTAN'DA KALACAK

Hazırlıklarına Riva'da devam edecek ay-yıldızlılar, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00'da özel uçakla Macaristan'a hareket edecek.

A Milli Takım, mücadelenin ardından Macaristan'da 3 günlük kamp yaparak Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek.

Özel maçın ardından A Milli Takım kafilesi Macaristan'da kalarak Avusturya hazırlıklarını sürdecek.

ADAY KADRODA DEĞİŞİKLİK

Montella yönetiminde Macaristan ve Avusturya maçlarında A Milli Takım'ın aday kadrosu belirlenmişti. Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın kafileye dahil edildi.

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazı

SALI GÜNÜ RAKİP AVUSTURYA

A Mili Takım Macaristan karşılaşmasının ardından Avusturya mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. A Milli Takım Avusturya karşılaşmasının hazırlıklarını 3 gün kamp yapacağı Macaristan'da gerçekleştirecek. Avusturya - Türkiye hazırlık karşılaşması 26 Mart Salı günü oynanacak.
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