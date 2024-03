Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman, şifresiz mi?

Futbolda milli mesai başlıyor. Montella yönetiminde başarılı bir dönemi geride bırakan Ay-yıldızlılar, Avrupa Futbol Şampiyonası'na odaklandı. Türkiye'de gözler milli takım kadrosuna ilk kez davet edilen oyuncularda olacak. A Milli Futbol Takımı son resmi maçına EURO 2024 elemeleri kapsamında oynadığı Galler maçıyla çıkmıştı. EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grubunu 17 puanla lider tamamlamıştı. Macaristan - Türkiye hazırlık maçının detayları belli oldu. Peki Macaristan Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Macaristan Türkiye mücadelesinin başlangıç saati



MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?



EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan'a konuk oluyor. Macaristan - Türkiye maçı Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da 22 Mart cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11



Türkiye: Mert, Zeki, Samet, Merih, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Kenan Yıldız, Enes Ünal.



MACARİSTAN İLE 15. RANDEVU



İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.



RESMİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR



Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



A MİLLİ TAKIM 3 GÜN MACARİSTAN'DA KALACAK



Hazırlıklarına Riva'da devam edecek ay-yıldızlılar, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00'da özel uçakla Macaristan'a hareket edecek.



A Milli Takım, mücadelenin ardından Macaristan'da 3 günlük kamp yaparak Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek.



Özel maçın ardından A Milli Takım kafilesi Macaristan'da kalarak Avusturya hazırlıklarını sürdecek.



ADAY KADRODA DEĞİŞİKLİK



Montella yönetiminde Macaristan ve Avusturya maçlarında A Milli Takım'ın aday kadrosu belirlenmişti. Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın kafileye dahil edildi.



Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazı



SALI GÜNÜ RAKİP AVUSTURYA



A Mili Takım Macaristan karşılaşmasının ardından Avusturya mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. A Milli Takım Avusturya karşılaşmasının hazırlıklarını 3 gün kamp yapacağı Macaristan'da gerçekleştirecek. Avusturya - Türkiye hazırlık karşılaşması 26 Mart Salı günü oynanacak.

