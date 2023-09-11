ABD'li atlet Noah Lyles, NBA şampiyonu olan takımların 'dünya şampiyonu' olarak adlandırılmasını yanlış bulmasına dair yorumlarına gelen tepkiye yanıt verdi.



Lyles, NBA'in Final serisi galibini "dünya şampiyonu" olarak adlandırma geleneğini sorguladığında, NBA oyuncuları ve takipçileri de dahil olmak üzere birçok kişiden tepki almıştı.



Ancak ABD Milli Takımı'nın bu hafta FIBA Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Lyles, GQ ile yaptığı bir röportajda düşüncesinin arkasında durarak, şu şekilde konuştu:



"Bundan kaynaklanan bir sürü komik şey oldu, mesela Drake'in (rapçi) bunu fark etmesi gibi. Drake, senin ne alakan var? Evine dön. NBA hakkında konuşuyoruz.



Doğrusu, NBA'in halen dünyanın en iyi ligi olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hiçbir zaman şüphem olmadı. Ancak insanların sporun iki ayrı kısmı olduğunu anlamaları lazım. Ulusal kısım ve dünya kısmı var. Ve dünyanın geri kalanıyla yüzleşmeden, dünya şampiyonluğunu elde edemezsiniz."



