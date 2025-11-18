LoL Neden Açılmıyor? Sunucuya Bağlanamayan Oyuncular Ne Yapmalı?

Bugün 14.30 civarında, X (Twitter), YouTube ve ChatGPT gibi büyük internet platformlarında yaşanan kesintiler, LoL oyuncularını da zor durumda bıraktı. Oyuna giriş yapmaya çalışan, mevcut oyunlarına bağlanamayan veya oturum açma ekranında takılı kalan birçok oyuncu, LoL sunucularının çöktüğünü düşündü.



🌐 Cloudflare Arızası LoL'ü Etkilemiş Olabilir

League of Legends gibi devasa oyuncu kitlelerine hizmet veren çevrimiçi oyunlar, sunucularının stabilitesi ve oyuncu trafiğini yönetmek için güçlü internet altyapı sağlayıcılarına ihtiyaç duyar.



Bugün yaşanan erişim sorunlarının genel kaynağı, internetin temel altyapı sağlayıcılarından biri olan Cloudflare'da meydana gelen büyük teknik arızaydı.



Olası Etki Mekanizması: LoL'ün ana sunucularının doğrudan Cloudflare'ı kullanıp kullanmadığı kesin olmasa da, Cloudflare arızası, internet omurgasında yarattığı büyük trafik sıkışıklığı ve kesintilerle diğer tüm çevrimiçi hizmetleri dolaylı yoldan etkileyebilir.



İnternet Yavaşlaması: Arıza, oyuncuların oyuna bağlanmak için kullandığı DNS (Alan Adı Sistemi) çözümlemesini ve genel internet hızını yavaşlatarak oyuna erişimi engelleyebilir.



Oyuncuların karşılaştığı "INTERNAL SERVER ERROR" (İç Sunucu Hatası) gibi teknik mesajlar, sorunun sunucu tarafında olduğunu işaret ediyor.



Oyuncular Ne Yapmalı?

Riot Games'ten (LoL'ün geliştiricisi) sunuculara yönelik özel bir kapatma kararı veya teknik arıza duyurusu gelmediği sürece, yaşanan sorunun küresel altyapı kriziyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.



Cloudflare yetkilileri arızayı giderme çalışmalarını sürdürürken, LoL oyuncularının yapabileceği en iyi şey, internet altyapısının normale dönmesini beklemektir. Cloudflare hizmetleri düzeldiğinde, oyun sunucularına erişim de kısa süre içinde normale dönecektir.

