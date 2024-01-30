Lohusa filmi ne zaman çıkacak?

Lohusa, sakin bir hamile olan Pelin'in, panik bir eş olan Caner'in ve bu ikilinin bebeklerinin hikayesini anlatıyor. Pelin, hamileliğinin son dönemlerinde, Caner'in endişeli tavırlarından bunalır. Caner ise, Pelin'in hamileliğini sağlıklı bir şekilde geçirmesi için elinden geleni yapmaya çalışır.**

Filmin oyuncu kadrosunda Gupse Özay, Barış Arduç, Özge Özpirinçci, Serkan Altunorak, Ezgi Şenler ve Gülse Birsel yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Murat Özsoy üstleniyor.

Lohusa, Gupse Özay'ın yazıp yönettiği üçüncü film olacak. Özay'ın önceki filmleri "Deliha" ve "Deliha 2", gişede büyük başarı elde etmişti.



Lohusa filminin vizyona girmesiyle birlikte, Gupse Özay'ın üçüncü kez bir komedi filmiyle izleyici karşısına çıkacağı ve filmin gişede başarılı olacağı tahmin ediliyor.