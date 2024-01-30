Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 17:17 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 17:17

Lohusa filmi ne zaman çıkacak?

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Lohusa filminin vizyon tarihi belli oldu. Film, 19 Ocak 2024 tarihinde vizyona girecek.

Lohusa filmi ne zaman çıkacak?
Abone Ol
Lohusa, sakin bir hamile olan Pelin'in, panik bir eş olan Caner'in ve bu ikilinin bebeklerinin hikayesini anlatıyor. Pelin, hamileliğinin son dönemlerinde, Caner'in endişeli tavırlarından bunalır. Caner ise, Pelin'in hamileliğini sağlıklı bir şekilde geçirmesi için elinden geleni yapmaya çalışır.**

Filmin oyuncu kadrosunda Gupse Özay, Barış Arduç, Özge Özpirinçci, Serkan Altunorak, Ezgi Şenler ve Gülse Birsel yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Murat Özsoy üstleniyor.

Lohusa, Gupse Özay'ın yazıp yönettiği üçüncü film olacak. Özay'ın önceki filmleri "Deliha" ve "Deliha 2", gişede büyük başarı elde etmişti.

Lohusa filminin vizyona girmesiyle birlikte, Gupse Özay'ın üçüncü kez bir komedi filmiyle izleyici karşısına çıkacağı ve filmin gişede başarılı olacağı tahmin ediliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Lohusa
Gündem

Diğer Haberler

AÖF Tek Ders Sınavı Var Mı, Ne Zaman 2024? Gündem AÖF Tek Ders Sınavı Var Mı, Ne Zaman 2024?
Barça'dan genç yeteneğe 7 milyon euro! Dünya Transferler Barça'dan genç yeteneğe 7 milyon euro!
Sağlık kontrolünden geçemedi transferi iptal oldu Atletico Madrid Sağlık kontrolünden geçemedi transferi iptal oldu
Lohusa filmi ne zaman çıkacak? Gündem Lohusa filmi ne zaman çıkacak?
Xavi: ''Barcelona'da hocalık yapmak zulüm!'' Barcelona Xavi: ''Barcelona'da hocalık yapmak zulüm!''
Galatasaray'a yeni teklif: 8 milyon euro Türkiye Transferler Galatasaray'a yeni teklif: 8 milyon euro
Fenerbahçe'den, Karagümrük'e transfer olmak üzere Ankaragücü Fenerbahçe'den, Karagümrük'e transfer olmak üzere
Valorant Gece Pazarı Ne Zaman Gelecek 2024? Gündem Valorant Gece Pazarı Ne Zaman Gelecek 2024?
The Neighbourhood Dağıldı mı? Gündem The Neighbourhood Dağıldı mı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da yaprak dökümü; Yıldızlarla yollar ayrılıyor!
2
Galatasaray görüşmelere başladı: Tagliafico
3
Miguel Crespo, La Liga yolcusu!
4
Galatasaray'dan sürpriz temas: Jonathan Clauss
5
Batshuayi'ye İngiltere'den gelen teklif belli oldu!
6
Okan Buruk'tan Lorenz Assignon açıklaması
7
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti

SON HABERLER

yukarı ok