Haber Tarihi: 01 Ağustos 2024 17:48 - Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 17:48

Liseler ne zaman açılacak? 2024-2025 liselerin açılış tarihi

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Liseler ne zaman açılıyor?

Liseler ne zaman açılacak? 2024-2025 liselerin açılış tarihi
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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. İşte, 2024-2025 liselerin açılış tarihi...
LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

9'UNCU SINIFLAR ERKEN Mİ AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim kademesine geçen öğrencilere uyum haftası düzenliyor.

Yeni dönemde eğitim öğretim faaliyetleri önümüzdeki 11 Eylül'de başlayacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında olacak.

Lise öğrencileri için ise bu uygulama söz konusu değil.


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