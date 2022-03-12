Lionel Messi PSG'ye ısındı!

Paris Saint Germain'in yıldız forveti Lionel Messi'nin takımda mutlu olduğu ve ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lionel Messi PSG'ye ısındı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 17:23
Paris Saint Germain'in yıldız forveti Lionel Messi takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

L'Equipe'in haberine göre, Arjantinli yıldızın Fransa'ya uyum sağladığı ve Aralık ayındaki 2022 Dünya Kupası'na hazırlanmak için elinden geleni yaptığı belirtildi.

Haberde takımın bir diğer yıldızı Neymar'ın da takımda mutlu olduğu ve ayrılmak istemediği kaydedildi.

Ayrıca, hiçbir takımın iki isme PSG ile aynı maaşı ödeyemeyecek olması da oyuncuların bu kararı almasında etkili olduğu ifade edildi.

Lionel Messi'nin Paris Saint Germain ile mevcut sözleşmesi 2023'ün yazında sona eriyor.

Arjantinli yıldız  bu sezon Paris Saint Germain formasıyla bu sezon çıktığı 25 maçta, 7 gol ve 10 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.