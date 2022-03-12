Lionel Messi PSG'ye ısındı!

Paris Saint Germain'in yıldız forveti Lionel Messi takımdan ayrılmayı düşünmüyor.



L'Equipe'in haberine göre, Arjantinli yıldızın Fransa'ya uyum sağladığı ve Aralık ayındaki 2022 Dünya Kupası'na hazırlanmak için elinden geleni yaptığı belirtildi.



Haberde takımın bir diğer yıldızı Neymar'ın da takımda mutlu olduğu ve ayrılmak istemediği kaydedildi.



Ayrıca, hiçbir takımın iki isme PSG ile aynı maaşı ödeyemeyecek olması da oyuncuların bu kararı almasında etkili olduğu ifade edildi.



Lionel Messi'nin Paris Saint Germain ile mevcut sözleşmesi 2023'ün yazında sona eriyor.



Arjantinli yıldız bu sezon Paris Saint Germain formasıyla bu sezon çıktığı 25 maçta, 7 gol ve 10 asist yaptı.





İLGİLİ VİDEO