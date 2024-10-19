Lincoln Henrique'ye ülkesinden 3 talip!

Geçen sezon Fenerbahçe'den Brezilya ekibi RB Bragantino'ya kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique performansıyla alkış alıyor.
Kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Sambacı'yı ülkesinden 3 takımın istediği ifade ediliyor.
BRAGANTINO'DA NE YAPTI?
Brezilyalı futbolcu, bu sezon kiralık olarak oynadığı Bragantino'da 42 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 36 resmi maça çıktı ve 3 gol 9 asistlik katkı verdi.
Kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Sambacı'yı ülkesinden 3 takımın istediği ifade ediliyor.
BRAGANTINO'DA NE YAPTI?
Brezilyalı futbolcu, bu sezon kiralık olarak oynadığı Bragantino'da 42 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 36 resmi maça çıktı ve 3 gol 9 asistlik katkı verdi.