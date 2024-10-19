Lincoln Henrique'ye ülkesinden 3 talip!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'ye ülkesinden 3 takım talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Lincoln Henrique'ye ülkesinden 3 talip!
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19 Ekim 2024 13:34
Geçen sezon Fenerbahçe'den Brezilya ekibi RB Bragantino'ya kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique performansıyla alkış alıyor.

Kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Sambacı'yı ülkesinden 3 takımın istediği ifade ediliyor.

BRAGANTINO'DA NE YAPTI?

Brezilyalı futbolcu, bu sezon kiralık olarak oynadığı Bragantino'da 42 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 36 resmi maça çıktı ve 3 gol 9 asistlik katkı verdi. 

 

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