Haber Tarihi: 28 Haziran 2024 11:35 - Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 11:35

LGS il yüzdelik mi genel yüzdelik mi? 2024 LGS sonuçları

Liseler Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı ve öğrenciler kılavuza göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. LGS tercihleri yüzdelik dilimler baz alınarak yapılıyor. Yüzdelik dilimler ise genel ve il olmak üzere iki şekilde uygulanıyor. Peki, 2024 LGS genel yüzdelik dilim mi, il yüzdelik dilim mi?

LGS il yüzdelik mi genel yüzdelik mi? 2024 LGS sonuçları
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Yüzdelik dilim hesaplamaları başladı. Öğrenciler lise eğitimlerine başlayacakları yeni okullar için tercihlerini yapacak. Tercihler ise genel ve il yüzdelik dilimlerine göre yapılıyor. İşte, LGS yüzdelik dilimi hakkında detaylar...

2024 LGS GENEL YÜZDELİK DİLİM Mİ, İL YÜZDELİK DİLİM Mİ?

LGS'de, tercih edilecek olan ildeki okul için yüzdelik dilimi karşılaştırması yapmak önemlidir.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde veya bulunduğu ilde yer aldığı sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir. Taban puanları her sene değişiklik gösterdiğinden tercih yaparken yüzdelik dilimi öne çıkıyor.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim; sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilir. İl geneli için yüzdelik dilim, bir öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren diğer öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle elde edilirken, ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilimde ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesaba katılarak belirlenir.
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