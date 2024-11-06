Leipzig'de kötü gidiş sürüyor!

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Celtic, sahasında Leipzig'i 3-1 mağlup etti.

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Leipzig'de kötü gidiş sürüyor!
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06 Kasım 2024 01:11
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Celtic, sahasında Leipzig ile karşılaştı. Celtic Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Celtic'e galibiyeti getiren golleri 35 ve 45+1. dakikalarda Nicolas Kühn, 72. dakikada Hatate kaydetti. Leipzig'in golü 23. dakikada Baumgartner'den geldi.

Bu sonucun ardından Celtic puanını 7'ye yükseltti. Leipzig ise henüz puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Celtic, Club Brugge ile karşılaşacak. Leipzig ise Inter deplasmanıa gidecek.

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