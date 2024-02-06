Los Angeles Lakers'ın, Atlanta Hawks ile takas anlaşmasına varmakta yaşanan zorluklara rağmen Dejounte Murray'yi takip etmekte "kararlı olduğu" bildirildi.



Son raporlar Lakers'ın Murray'yi istediğini öne sürmüş olsa da, Hawks'ın herhangi muhtemel bir takasta D'Angelo Russell'ı almakla ilgilenmemesi nedeniyle sorunlar ortaya çıkmıştı.



Öte yandan Hawks, Austin Reaves'le ilgilendiğini ifade etmiş, ancak Lakers genç oyuncuyu elinde tutmakta kararlı olduğunun altını çizmişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, 'The Woj Pod' isimli podcast'inde bu müzakerelere ışık tutarak, Lakers'ın genel menajeri Rob Pelinka'nın, takas süresinin bitimine birkaç gün kalmış olmasına rağmen olasılıkları keşfetmeye devam ettiğini belirtti:



"Rob Pelinka şansını denemeye devam edecek. Perşembe gününe kadar uğraşmayı sürdüreceğini biliyorum. Sanırım Dejounte Murray hakkında hâlâ konuşacakları şeyler var. LA için bir fiyat sınırı olduğunu ve bekleyip göreceklerini düşünüyorum.



Los Angeles bekleyebilir ve piyasanın Dejounte Murray için neler sunacağına bakabilir. Belki Çarşamba/Perşembeye kadar bir draft hakkıyla birlikte D'Angelo Russell'ın Atlanta'ya veya üçüncü bir takıma gitmesi gibi senaryolar ortaya çıkabilir.



Ama görünen o ki Atlanta bundan daha fazlasını elde edebileceğini umuyor. Lakin onlar için durumu hızlandırabilecek bir şey ortaya konulamayacağından, Los Angeles'taki beklentilerin şu anda azaldığını düşünüyorum.



Bunu duymak LeBron James ve Anthony Davis'in hoşuna gitmeyebilir ama piyasada sadece müsait olan ne varsa onu kovalayabiliyorsunuz."



Murray bu sezon çıktığı 49 maçta 21.4 sayı, 5.2 asist ve 5.1 ribaund ortalamaları yakaladı.



