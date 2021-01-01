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Kyrie, maaşından 15.6 milyon dolar kaybedebilir!

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in önümüzdeki sezon Nets'in tüm iç saha maçlarını kaçırması durumunda, maaşından 15.6 milyon dolarlık miktarı kaybedebileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in önümüzdeki sezon Nets'in tüm iç saha maçlarını kaçırması durumunda, maaşından 15.6 milyon dolarlık miktarı kaybedebileceği bildirildi.

ESPN'den Tim Bontemps'e göre Kyrie, KOVID-19 aşısını olmadığından ötürü bu yıl takımın 41 iç saha maçını kaçırırsa, 15.6 milyon dolarlık bir kayba uğrayabilir:

"NBA ve NBPA, yerel yasalar nedeniyle aşılanmamış bir oyuncunun kendi şehrinde kaçırdığı her maç için bir oyuncunun maaşının 1/91.6'sı oranında bir kesinti yapmayı kabul etti. Örneğin Kyrie Irving, maç başına yaklaşık 381.000 dolar kaybedecek."

Irving'in aşıyı olarak, Barclays Center'da Nets'in iç saha maçlarına çıkmaya erişim kazanması için 19 Ekim'e kadar zamanı var.


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