Haber Tarihi: 12 Ekim 2023 11:06 - Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 11:06

KYK kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi 2023

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı açıklamasının ardından burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin burslarla ilgili açıklamaları da arttı. Peki, Kredi alan biri burs başvurusu yapabilir mi? KYK kredi alan kişi tekrar burs başvurusu yapabilir mi?

KYK kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi 2023
Abone Ol
KYK burs ve kredi başvurusu için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı resmi Instagram hesabı üzerinden "Başvuruları bugün başlattık." açıklamasının ardından KYK kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi? KYK kredi alan burs alabilir mi, kredi alıyorum tekrar başvurabilir miyim? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.
KYK kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi 2023

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

22. Maddede KYK Öğrenim Kredisi alan öğrenci krediyi iptal ettirdikten sonra yeniden kredi alabilmek için Genel Müdürlüğe posta yoluyla dilekçe göndermek zorundadır. Bu metne göre dilekçe harici yeniden başvuru yapma imkanı bulunmamaktadır.

KYK kredisi/bursu almanıza engel olan burslar, diğer devlet bursları yani MEB Öğretmenlik Bursu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları gibi burslardır. Özel bursları almak ya da başvurmak KYK kredisi / bursu almanıza engel olmaz.

Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
KYK
Gündem

Diğer Haberler

Ghezzal'dan Beşiktaş'a umut ışığı! Beşiktaş Ghezzal'dan Beşiktaş'a umut ışığı!
Galatasaray, Victor Nelsson için kararını verdi! Galatasaray Galatasaray, Victor Nelsson için kararını verdi!
Burak Yılmaz'dan Icardi'yi durdurma talimati Beşiktaş Burak Yılmaz'dan Icardi'yi durdurma talimati
Galatasaray'da operasyon! Sergio Oliveira'nın yerine iki transfer Galatasaray Galatasaray'da operasyon! Sergio Oliveira'nın yerine iki transfer
Montella ile tarihi galibiyet! Milli Takım Montella ile tarihi galibiyet!
Luka Modric: 'Çok kötü oynadık' Milli Takım Luka Modric: "Çok kötü oynadık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımı tebrik etti Milli Takım Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımı tebrik etti
Livakovic farkı önledi Milli Takım Livakovic farkı önledi
Türkiye'den deplasmanda ilk galibiyet Milli Takım Türkiye'den deplasmanda ilk galibiyet
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Nicolo Zaniolo'ya şok! Soruşturma başlatıldı!
2
Hırvatistan - Türkiye: 11'ler
3
Rıdvan Dilmen: "Almanya'da başarılar"
4
A Milli Takım'dan EURO2024 için dev adım!
5
Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber!
6
Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı!
7
Nenad Bjelica, Trabzon'dan sonraki adresini açıkladı

SON HABERLER

yukarı ok